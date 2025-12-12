スポニチ

　日米6球団で通算404本塁打の中村紀洋氏（52）が、中日時代の同僚・荒木雅博氏（48）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。2008年の春季キャンプ前日に起きた23年間のプロ生活で唯一の出来事を明かした。

　中村氏は「初めてだったからビックリした」と振り返った。

　2008年1月31日、中日の沖縄・北谷キャンプの前日ミーティングで集められると、その場で開幕戦の先発オーダーが発表された。

　落合博満監督は「このメンバー以外は死に物狂いで練習しろ。そうじゃないと抜けないぞ」と言葉をかけたという。

　荒木氏は「メンバー入っても僕らは練習した。そうじゃなかったら発表してなかったと思う」と振り返った。

　開幕スタメンに選ばれたメンバーにとってもプレッシャーがかかる発表だった。

　荒木氏は「言われたら緊張しますよ。2カ月先までケガできない」と明かした。

　そのとき、発表されたメンバーは次の通りだった。

　【2008年開幕戦スターティングメンバー】　

　（1）二塁　荒木雅博

　（2）遊撃　井端弘和

　（3）右翼　李炳圭

　（4）一塁　T・ウッズ

　（5）左翼　和田一浩

　（6）三塁　中村紀洋

　（7）中堅　森野将彦

　（8）捕手　谷繁元信

　（9）投手　川上憲伸