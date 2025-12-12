元プロ野球選手で参議院議員の青島健太氏が１０日に自身のＳＮＳを更新。「速射砲ノック」として、自身も出席した９日夜に都内のホテルで行われたソフトボール女子日本代表の元監督、宇津木妙子さんの旭日小綬章受章とソフトボール人生６０年を祝う会について記した。

その際の一場面を青島氏は「こんな光景初めて見た笑」と表現。「ホテルの宴会場で元日本代表が次々ノックを受ける。しかもノッカーは着物姿。旭日小綬章を受けられた女子ソフトボールの宇津木妙子さん。でも、わかりました。宇津木さんのノックは、選手を鍛えるのと同時に熱いコミュニケーションだったんですね。だからその絆は今も続いています」と感想を記した。

この場面は他の出席者もＳＮＳで動画などを投稿。淡いピンクの晴れ着姿の宇津木さんがノックバットを手に補助役からボールを受け取りながら、次々と速射砲。教え子らが捕球しては返球し、出席者を沸かせた。ＳＮＳでは「着物で高速ノック打ちまくる動画、ＡＩかと思ったら宇津木妙子だった笑」「お着物着てホテルの中でノックしちゃう妙子さんはやっぱりスゲーな」などと投稿があった。