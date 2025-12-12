¡ÚÃæÆü¡Û°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡¡¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°Æ³Æþ¤Ê¤é¡Öº£Ç¯¤ÎÈôµå¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï30ËÜ¤°¤é¤¤Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÃæÆü¡¦°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Á£É¡¡£Ò£Á£Ä£É£Ï¡ÊÅì³¤¥é¥¸¥ª¡Ë¤ÎÃæÆü±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿¡¼£Î£å£ø£ô¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£Íèµ¨¤«¤é¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹Á°¤ËµÒÀÊ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Î³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ï£´¡¦£¸¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é£³¡¦£¶¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÎÝ¤«¤é±¦Ãæ´Ö¡¢º¸Ãæ´Ö¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Ï£±£±£¶¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¡£»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤¶¤¯¤Ã¤È¤Ç¤¹¤±¤Éº£Ç¯¤ÎÈôµå¤Ç¡¢¤â¤·¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é²¿ËÜ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ä´¤Ù¤¿¤éÌó£³£°ËÜ¤°¤é¤¤Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£µÕ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌó£²£°ËÜ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤½¤ì¤À¤±¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¡ËÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌîµå¤¬¸«±þ¤¨Åª¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¥Á¡¼¥àÅª¤Ë¤Þ¤º¤¤¤¾¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÍèÇ¯¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÂÐºö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆóÎÝÂÇ¡¢»°ÎÝÂÇ¤Ï¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£