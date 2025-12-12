12月17日（水）に行われる全日本2歳優駿（Jpn1）の出走予定馬が下記の通り発表された。

●第76回全日本2歳優駿（Jpn1）

施行日：12月17日（水）

施行場：川崎競馬場

距離：1600m

出走資格：サラブレッド系 2歳

1着賞金：4200万円

【JBC2歳優駿】田口貫太タマモフリージアがV…新馬から連勝で重賞初制覇

武豊、坂井瑠星などが騎乗予定

●JRA所属馬

イダテンシャチョウ（牡2・栗東・森秀行）武豊

タマモフリージア（牝2・栗東・大橋勇樹）田口貫太

パイロマンサー（牡2・栗東・吉村圭司）岩田望来

フルールドール（牝2・栗東・藤原英昭）坂井瑠星

ライフオブラクーン（牡2・美浦・村田一誠）戸崎圭太

●地方所属馬

アヤサンジョウタロ（牡2・北海道・田中淳司）笹川翼

グルーヴィン（牡2・浦和・小久保智）騎手未定

コスモギガンティア（牡2・川崎・河津裕昭）騎手未定

スマトラフレイバー（牡2・船橋・稲益貴弘）騎手未定

スルーザミル（牝2・浦和・野口寛仁）騎手未定

ドキドキ（牡2・大井・郄橋清顕）騎手未定

プレストエンペラー（牡2・船橋・山下貴之）騎手未定

ベストグリーン（牡2・北海道・田中淳司）小野楓馬

ロードレイジング（牡2・川崎・加藤誠一）騎手未定