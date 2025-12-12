【全日本2歳優駿】2歳ダート王決定戦、JRA勢5頭、地方勢9頭が集結
12月17日（水）に行われる全日本2歳優駿（Jpn1）の出走予定馬が下記の通り発表された。
●第76回全日本2歳優駿（Jpn1）
施行日：12月17日（水）
施行場：川崎競馬場
距離：1600m
出走資格：サラブレッド系 2歳
1着賞金：4200万円
【JBC2歳優駿】田口貫太タマモフリージアがV…新馬から連勝で重賞初制覇武豊、坂井瑠星などが騎乗予定
●JRA所属馬
イダテンシャチョウ（牡2・栗東・森秀行）武豊
タマモフリージア（牝2・栗東・大橋勇樹）田口貫太
パイロマンサー（牡2・栗東・吉村圭司）岩田望来
フルールドール（牝2・栗東・藤原英昭）坂井瑠星
ライフオブラクーン（牡2・美浦・村田一誠）戸崎圭太
●地方所属馬
アヤサンジョウタロ（牡2・北海道・田中淳司）笹川翼
グルーヴィン（牡2・浦和・小久保智）騎手未定
コスモギガンティア（牡2・川崎・河津裕昭）騎手未定
スマトラフレイバー（牡2・船橋・稲益貴弘）騎手未定
スルーザミル（牝2・浦和・野口寛仁）騎手未定
ドキドキ（牡2・大井・郄橋清顕）騎手未定
プレストエンペラー（牡2・船橋・山下貴之）騎手未定
ベストグリーン（牡2・北海道・田中淳司）小野楓馬
ロードレイジング（牡2・川崎・加藤誠一）騎手未定