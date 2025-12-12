187²¯±ß·ÀÌó¤ò¼«¤éÇË´þ¢ªÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È´¨ÇÈ¡É¡¡ÉÒÏÓÂåÍý¿Í¤¬¶ìÀï¤«¡Ä¿·µåÃÄ¤Ï¡Ö¸«¤Ä¤«¤é¤º¡×
ÉÒÏÓÂåÍý¿Í¥Ü¥é¥¹»á¤¬¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÈÀÜ¿¨¤«
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÁÛÄêÄÌ¤ê¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¡Ö98.5 The Sports Hub¡×¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ß¥ê¥±¥ó»á¤Ï11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤ÎÂåÍý¿Í¤¬¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÇä¤ê¹þ¤ß¡É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥¸¥å¡¼¥É»á¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤È¤¢¤ëµå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤Ï¡¢»°ÎÝ¼ê¤ÎFA»Ô¾ì¤Ë¤¤¤ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ò°ÜÀÒÀè¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¡Ë¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÇÂç·¿»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¡¢ºò¥ª¥Õ¤ÏÄ¹´ü¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î3Ç¯Áí³Û1²¯2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó187²¯±ß¡Ë¤Î¡ÈÃ»´ü·ÀÌó¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢114»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.273¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.821¡¢WAR3.5¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É°ìÄê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢·ÀÌó¤òÇË´þ¤·¤ÆFA»Ô¾ì¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤Ï¶áÇ¯¡¢Âç·¿·ÀÌó¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤ÎÎòÂåºÇ¹â³Û·ÀÌó¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Sµé°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¹¥·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Î¡ÈÇä¤ê¹þ¤ß¡É¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤Î·ÀÌó³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬Åª¤ÊÆ°¤¤È¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¥ß¥ê¥±¥ó»á¤Ï¡¢¥Ü¥é¥¹»á¤¬¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÂ¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ò¾Ä¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï´õË¾¤¹¤ë»Ô¾ì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë