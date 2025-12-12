川崎マイラーズをBSフジが生中継…三浦大輔さん親子共演で新春競馬に注目

川崎競馬（神奈川県川崎競馬組合）は、2026年1月3日（土）に行われる重賞「川崎マイラーズ（S3）」を、BSフジが特別番組として生中継することを発表した。放送は15時45分から17時までで、クライマックスとなる第18回川崎マイラーズ（16時35分発走予定）を含む正月開催3日目の模様を全国へ届ける。

川崎競馬の正月開催は今回で20年連続。1月1日の元日から4日間にわたり実施され、年間でも最も来場が多い恒例行事として親しまれている。その中でも、3日目に行われる川崎マイラーズは“新年の競馬始め”を象徴する一戦であり、今年はテレビ中継の充実により、場内外からの注目が一層高まりそうだ。

三浦凪沙、初の著書出版記念イベントに登場…松岡正海騎手も駆けつけエール

2026年は午（うま）年

番組には、2025年シーズンでプロ野球監督を退任した“ハマの番長”こと三浦大輔さんがゲストとして出演。同じスタジオには、サンケイスポーツで競馬担当記者を務める長女の三浦凪沙さんも解説として登場し、親子共演が実現する。スタジオ進行はフジテレビアナウンサーの酒主義久さんと小室瑛莉子さんが担当する。さらに現地・川崎競馬場からは、細江純子さんや競馬エイトの佐藤ゆきあきさんがレース解説・リポートを行い、実況は紱田聡一朗アナウンサーが務める。

午（うま）年の2026年は、例年以上に“競馬”への縁起が良い年とされる。川崎競馬は「この午（うま）年の機会にぜひ川崎競馬の正月開催をお楽しみください」と呼びかけており、テレビと現地の双方で盛り上がる新春競馬となりそうだ。