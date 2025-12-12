憧れの“推し”とお揃いに♡ 現役アイドルおすすめの「ライブTコーデ」3選

アンコールの推しの姿を見て「あんな風に着こなせたら...」と思ったことはありませんか...！？この記事では、そんな方のために、人気アイドルから調査した「おすすめのライブTの着こなし方」をご紹介します。推しに喜んでもらえるコーデ術がわかっちゃうかも...♡

アンコールで出てくるライブTを着た推しの姿。「あんなふうに可愛く着こなせたら…」なんて思うコも多いのでは？そこで、おすすめのライブTの着こなし方を聞きました！

Cordinate レースやリボンでアレンジしてくれるとうれしい♡

脱ブナンに決まるリボンとレースが優勝

手芸用品店で手に入る、フリルやリボンでデコって個性を。ボトムもガーリー要素を入れることで、Tシャツあわせも甘く仕上がる。

CANDY TUNE・小川奈々子 ‘s comment

「可愛くアレンジをして着るのであれば、そでや首まわりにフリルやレースをつけるのがステキだな

って思う♡」

FRUITS ZIPPER・櫻井優衣 ‘s comment

「私たちのグループはポップなTシャツが多いので、花柄やポイントでレースを取り入れると可愛いです！」