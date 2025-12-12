憧れの“推し”とお揃いに♡ 現役アイドルおすすめの「ライブTコーデ」3選

アンコールの推しの姿を見て「あんな風に着こなせたら...」と思ったことはありませんか...！？この記事では、そんな方のために、人気アイドルから調査した「おすすめのライブTの着こなし方」をご紹介します。推しに喜んでもらえるコーデ術がわかっちゃうかも...♡

ライブTを可愛く着るコツ聞いてみた！

アンコールで出てくるライブTを着た推しの姿。「あんなふうに可愛く着こなせたら…」なんて思うコも多いのでは？そこで、おすすめのライブTの着こなし方を聞きました！

Cordinate レースやリボンでアレンジしてくれるとうれしい♡

脱ブナンに決まるリボンとレースが優勝

手芸用品店で手に入る、フリルやリボンでデコって個性を。ボトムもガーリー要素を入れることで、Tシャツあわせも甘く仕上がる。

CANDY TUNE・小川奈々子 ‘s comment

「可愛くアレンジをして着るのであれば、そでや首まわりにフリルやレースをつけるのがステキだな
って思う♡」

FRUITS ZIPPER・櫻井優衣 ‘s comment

「私たちのグループはポップなTシャツが多いので、花柄やポイントでレースを取り入れると可愛いです！」

白リボンニットパンツ 16,500円／Candy Stripper パンプス 17,600円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）Tシャツ／スタイリスト私物

Cordinate すそをリボンなどで結ぶだけでも可愛いです！

大人っぽさをアピれる上品スカートがこなれ感抜群

コーデ全体の上品さを邪魔しない、ベロア素材の大きめリボンシュシュでアレンジ。

≒JOY・市原愛弓‘s comment

「Tシャツのすそをギュッと結んだりするだけでも印象が変わります！結んだ部分にリボンやシュシュをつけるとより可愛い♡」

すそを結んだシュシュ 2,090円／GOLDY グレーチェックスカート 4,390円／ZARA（ザラ）バッグ 6,990円、バッグにつけたチャーム 1,990円／ともにGap パンプス 10,890円／RANDA Tシャツ／スタイリスト私物

Cordinate 衣装みたいなスカートをあわせてみるといいかも

デコラな大胆フリルで推しの再現度を高めて♡

推しのマネっこに最適なスカートは、ボリュームのあるシルエットを。スタイルアップも狙える。

≒JOY・天野香乃愛‘s comment

「ライブTは少し大きめのサイズを選ぶのがおすすめ。推しがはいてるような衣装風のスカートをあわせても◎」

ミニスカート 19,800円／The Girls Society レースタイツ 3,080円／アイヘイトマンデー（フリークス ストア渋谷）Tシャツ、ヘアピン／スタイリスト私物

撮影／JOJI（RETUNE Rep） スタイリング／杉本奈穂（KIND） ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／三浦理奈、中川紅葉、北里琉（以上本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

中川紅葉

北里琉