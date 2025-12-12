憧れの“推し”とお揃いに♡ 現役アイドルおすすめの「ライブTコーデ」3選
アンコールの推しの姿を見て「あんな風に着こなせたら...」と思ったことはありませんか...！？この記事では、そんな方のために、人気アイドルから調査した「おすすめのライブTの着こなし方」をご紹介します。推しに喜んでもらえるコーデ術がわかっちゃうかも...♡
ライブTを可愛く着るコツ聞いてみた！
Cordinate レースやリボンでアレンジしてくれるとうれしい♡
脱ブナンに決まるリボンとレースが優勝
手芸用品店で手に入る、フリルやリボンでデコって個性を。ボトムもガーリー要素を入れることで、Tシャツあわせも甘く仕上がる。
CANDY TUNE・小川奈々子 ‘s comment
「可愛くアレンジをして着るのであれば、そでや首まわりにフリルやレースをつけるのがステキだな
って思う♡」
FRUITS ZIPPER・櫻井優衣 ‘s comment
「私たちのグループはポップなTシャツが多いので、花柄やポイントでレースを取り入れると可愛いです！」
Cordinate すそをリボンなどで結ぶだけでも可愛いです！
大人っぽさをアピれる上品スカートがこなれ感抜群
コーデ全体の上品さを邪魔しない、ベロア素材の大きめリボンシュシュでアレンジ。
≒JOY・市原愛弓‘s comment
「Tシャツのすそをギュッと結んだりするだけでも印象が変わります！結んだ部分にリボンやシュシュをつけるとより可愛い♡」
Cordinate 衣装みたいなスカートをあわせてみるといいかも
デコラな大胆フリルで推しの再現度を高めて♡
推しのマネっこに最適なスカートは、ボリュームのあるシルエットを。スタイルアップも狙える。
≒JOY・天野香乃愛‘s comment
「ライブTは少し大きめのサイズを選ぶのがおすすめ。推しがはいてるような衣装風のスカートをあわせても◎」
撮影／JOJI（RETUNE Rep） スタイリング／杉本奈穂（KIND） ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／三浦理奈、中川紅葉、北里琉（以上本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
中川紅葉
北里琉