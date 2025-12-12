【特集】セカンドキャリア 元Jリーガーが「信州」で選んだ新たな道 会社員で農業・飲食店に挑戦！ポテトで地域を盛り上げる 今後の夢は…
特集は信州で活躍したスポーツ選手の「セカンドキャリア」についてお伝えします。おととしまで現役として活躍した元松本山雅FCの安東輝さん。
第2の人生として、信州で選んだ新たなステージとは。
慣れた手つきで運転する元Jリーガーの安東 輝さん。この日、収穫していたのはジャガイモです。
安東輝さん
「12月に来てくれた人は、新ジャガが食べられるよって感じで。採れたての方がうまいんですよ」
安東輝さんお客に配膳
「おまたせしましたー。こちらプレーンです。これ（ディプの）カボスマヨです」
取り組むのは農業と飲食店の経営です。
安東さんは2014年に当時J3に所属していた福島でキャリアをスタートさせると金沢、湘南を経て2018年に松本山雅に加入。
足掛け5年。
山雅ではキャプテンを任されるほどの存在に。
しかし、けがに悩まされるシーズンが続き、2023シーズン惜しまれながら現役を引退しました。
引退後は塩尻市で漆器などの製造や卸を手掛ける企業に入社。通販サイトの運営などの仕事を続けながら、ある挑戦を始めました。
安東さんが8月にオープンした「ボクノポテト」。
この店ではその名の通り、自分たちで育てたジャガイモを使ってフライドポテトを提供しています。
安東輝さん
「やれることを増やそう、っていうことで、たまたま知り合いづてに畑を借りられることになりまして、借りられるなら育ててみようかなというところから始まりました。 で、いろいろありましたけどジャガイモがうまく育ったのでだったらこれを自分たちで調理してみんなに届ける形がすごくいいんじゃないかってことでこういう形になりました」
畑があるのは東筑摩郡・朝日村。
農業を始めて2年目になりますが、ジャガイモを育て始めたのは去年 秋のことでした。
安東さんが「農業の師匠」として尊敬するのは働く漆器店の同僚の紹介で知り合った小田切淳さんです。
農機具の使い方などを教わりながらジャガイモを育て、11月末から新ジャガの収穫が始まりました。
そしてもう一人の大切な仲間が…
幼なじみの平川隆太さん
「上（の葉？）が枯れたら採れる合図なのでこれが苗、ジャガイモの。この下に植わっている。これが枯れたら採れるっていう」
安東さんの地元・大分で子どもの頃から一緒にサッカーボールを追いかけていた幼なじみの平川 隆太さん。
“引退後は一緒に何かをやりたい”という約束をしていて、松本にやって来ました。
そんな2人の店があるのは畑から車でおよそ40分。
松本山雅が毎年必勝祈願を行う松本市の深志神社のすぐ近くにあるシェアカフェで営業しています。
安東輝さん
「のれんです。僕が自分で書きました、自分で書きました、これ（店名）を筆で」
安東さん
「ありがとうございます。（ディップは）トマトとマヨで選べるんですけど」
客「どっちがいい？」
安東「マヨで。ありがとうございます」
調理を主に担当するのは平川さん。
一度素揚げをし注文が入るともう一度揚げてアツアツのポテトを提供しています。
看板メニューは「ボクノポテト トマトソース」。
トマトや玉ねぎなどをじっくりと煮込み甘みと程よい酸味が味わえる自家製ソースがたっぷり。ビールやワインとのペアリングも楽しめ子供から大人まで満足できる一品です。
安東さんが向かったのは松本市内のワインショップ。
ここでポテトに合うワインを仕入れます。
安東さんワイン選びながら
「楽しいっすよね。こういうの。なんかジャケがいいすよね。アハハ、 ジャケみるの好きなんすよ。ちなみにあの、トマトソースとマヨソースが一番推しなんすけど」
ソムリエ 小野田良さん
「トマトでしたらイタリアのワインとか、やっぱりイタリアもトマトソースとかたくさん生産されているので相性がすごくいい。“キャンティ・ クラシコ”トマトにはめちゃくちゃ相性がいいですね」
安東さん
「それがほしい。自分が飲みたい」
ソムリエと吟味して、赤ワインと白ワインを1本ずつ仕入れた安東さん。
さらにこの日はスタッフが着るユニフォームについて打ち合わせをするなど経営者として忙しい日々を送っています。
安東輝さん
「経営者としてはもう、ダメダメなんじゃないですかね。きょうのワインの買い付けも単純に自分がもう、これうまそうっていうので選んじゃっているし、いくらで売るかなんてそこまで深く考えられてないのでなんかほんときょうも買い終わったあと、一人で“やっちゃったなあ”って思っているんでま、学びですよね、これを次にどう生かすかっていうので毎日それを楽しんでいきたい」
あたりもすっかり暗くなったころ。
ポテトとともにこの日仕入れた赤ワインの注文が入りました。
安東さん
「どうぞ」
客は「うわーうまっそう。うまい」
Qワインとの相性はどうですか？
客は「ポテトのトマトソースと抜群なので全部いいです」
安東さん
「すごいうれしいですよね。自分が手料理をして家族に食べさせるみたいなことはあったんですけど、それとまたちょっと一段階違った喜びみたいなのは感じることができている。サッカーをやっている時からそうですけど、できるだけ自分のやりたいことっていうか自分が熱中できることをやり続けていきたいなっていうふうには思っていて」
松本で新たな挑戦を始めた安東さん。今後については。
「ただポテトを届けるんじゃなくてもっといろんな問題を解決するような仲間を一緒に増やしたり松本で新しいことをやりたいっていう若者を応援するようなコミュニティを僕たちからおもしろがっていくような活動をしていきたい」
「第一ステップとしてはキッチンカーを製作してまずはいろんな人に食べていただいてファンをできるだけ多く作っていくっていうのが今いちばんの近々の目標ですね」