渋谷ロフトでLakaが大集結！日本未展開カラーも揃う限定イベント開催

渋谷ロフトでは、2025年12月27日(土)から2026年1月31日(土)まで、韓国発のジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka」の期間限定イベントを開催。韓国・聖水の旗艦店のみで販売される日本未展開カラーを含む「フルーティーグラムティント」や、「モノアイシャドウ」全50色など、計141種類がラインナップします。さらに、新商品のリップマスクやティントリムーバーも登場。多彩な質感とカラーに出会える特別な機会を、ぜひ楽しんでみてください♪

イベント限定のLakaコスメが大集合

会期中は、Lakaの人気リップからアイシャドウまで幅広いラインナップが渋谷ロフトに勢ぞろい。

特に注目は、韓国・聖水のフラッグシップストアでのみ展開している「フルーティーグラムティント」49色（各1,980円）。通常の25色に加えて、日本未展開の24色が登場します。

また、実店舗としては初めて全色展開される「モノアイシャドウ」全50色（各1,045円）も要チェック。質感のバリエーションが豊富で、メイクの幅を広げてくれます。

さらに、12月中旬発売の新アイテムとして「スージングプレップリップマスク」（1,980円）と、「ウォッシュフルティントリムーバー」（1,980円）もラインナップ。

ベースから仕上げまで、リップメイクをより快適に楽しめるアイテムが揃います。

人気リップシリーズも勢揃い♡

リップメイク好きに嬉しいシリーズも充実しています。「デビルリップ」全10色（各1,980円）は、密着力の高さと鮮やかな発色、上品なツヤが魅力。

ひと塗りで表情に華やぎを与えてくれるアイテムです。

さらに、唇をケアしながら色づきを楽しめる「フルーティーリップグローショナー」全10色（各1,980円）も登場。光沢感のあるツヤを叶えるアプリケーターで、日々のメイクに取り入れやすい一本です。

会場では、税込3,000円以上の購入で先着順のノベルティプレゼントも用意されており、キーチャームやミラー、リップポーチなどが当たるルーレットに参加できます。

数量限定のため、お早めの来場がおすすめです。

冬の渋谷でLakaの世界観を堪能して

渋谷ロフトで開催される今回のLakaポップアップイベントは、日本ではなかなか出会えない未展開カラーや新商品が一度にチェックできる貴重なチャンス。

リップからアイシャドウまで、141種類に及ぶ豊富なラインナップは、自分にぴったりのカラーに出会いたい人にも、新しいメイクを試したい人にもぴったりです。

ノベルティのプレゼントも充実しているので、ぜひこの冬、渋谷ロフトでLakaの魅力をたっぷり堪能してみてください♡