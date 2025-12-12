【義父「令和の出産祝い、薄情だ」】「あとから文句はかっこ悪い！」ど正論＜第13話＞#4コマ母道場
お祝いをあげるとき、どんなプレゼントを贈るのか考え方は人それぞれ。それでも共通して言えることは、「思い浮かべるのは相手の喜ぶ顔」のはずなのですが……。今回はプレゼントを贈った「先」のことを考えすぎた家族のお話です。
第13話 まだまだ続く正論【長男嫁の気持ち】
【編集部コメント】
サラちゃんはどちらの考え方も間違っていないと言ってくれています。それは本当にその通りで、人それぞれの考え方を責めてもいけないのです。ただ今回の出産祝いに関して言えば、お義父さんが「絶対に取っておいてほしい」という気持ちと一緒に、自分で贈ればよかったのです。お義母さんたちに全部任せておいて、あとから文句を言うのはかっこ悪い……。さすがのお義父さんも、可愛い孫のサラちゃんの言葉は響いたようですね。サラちゃん、グッジョブです！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
