ミュージカル『刀剣乱舞』、望月祐治さんを追悼 アンサンブルキャストとして出演
ミュージカル『刀剣乱舞』は12日、公式Xを更新。11月上旬に亡くなった俳優の望月祐治さんを追悼した。
【写真】望月祐治さんを追悼したミュージカル『刀剣乱舞』公式X
11日に望月さんの所属事務所・PUMP×EARTHがブログとSNSで、望月さんが11月上旬に亡くなったことを伝えた。望月さんは1984年2月18日生まれ。アクションや殺陣もこなす。舞台「イケメン戦国」シリーズに出演したほか、ドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）や大河ドラマ『光る君へ』（NHK）、『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』（フジテレビ系）などでアクションスタッフとしても活動した。
ミュージカル『刀剣乱舞 〜花影ゆれる砥水〜』にも出演していた望月さん。公式Xは「ミュージカル『刀剣乱舞』 〜花影ゆれる砥水〜にアンサンブルキャストとしてご出演いただきました望月祐治さんが逝去されました」と報告。「生前のご出演に深く感謝するとともに、謹んでお悔やみ申し上げます」と追悼した。
【写真】望月祐治さんを追悼したミュージカル『刀剣乱舞』公式X
11日に望月さんの所属事務所・PUMP×EARTHがブログとSNSで、望月さんが11月上旬に亡くなったことを伝えた。望月さんは1984年2月18日生まれ。アクションや殺陣もこなす。舞台「イケメン戦国」シリーズに出演したほか、ドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）や大河ドラマ『光る君へ』（NHK）、『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』（フジテレビ系）などでアクションスタッフとしても活動した。
ミュージカル『刀剣乱舞 〜花影ゆれる砥水〜』にも出演していた望月さん。公式Xは「ミュージカル『刀剣乱舞』 〜花影ゆれる砥水〜にアンサンブルキャストとしてご出演いただきました望月祐治さんが逝去されました」と報告。「生前のご出演に深く感謝するとともに、謹んでお悔やみ申し上げます」と追悼した。