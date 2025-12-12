元ソフトバンク・和田毅氏、元タレント妻とのウェディングフォト公開「素敵すぎます」「奥さん、幸せだろうなぁ…」 結婚20周年報告に祝福の声続々
元ソフトバンク投手で現在は同球団の球団統括本部付アドバイザーを務める和田毅氏（44）が11日、自身のインスタグラムを更新。元タレントの妻・仲根かすみさん（※活動当時の芸名）との結婚20周年を報告し、ハワイでのウェディングフォトを公開した。
【写真】「奥さん、幸せだろうなぁ…」妻との幸せあふれるウェディングフォトを披露した和田毅氏
和田氏は「20th Happy Anniversary #weddingphoto #hawaii」のコメントとともに、ウェディング衣装に身を包み、美しい海辺で仲むつまじい様子を見せる2ショットと、20周年のお祝いプレートの写真をアップした。
この投稿に元チームメイトでもある大西宏明氏（45）からは「ウチも20周年の時マネしよっ」とコメントが届いたほか、フォロワーからは「素敵すぎます」「なんと素敵なご夫婦でしょう」「素敵なお写真です」「幸せのおすそ分けありがとうございます!!!」「20年の記念にまたドレス着させてもらえる奥さん、幸せだろうなぁ…」などの反響が寄せられている。
和田氏は1981年2月21日生まれ、島根県出身。早稲田大学を卒業後、福岡ダイエーホークスに入団し、福岡ソフトバンクホークス（03〜11）ボルチモア・オリオールズ（12〜13）、シカゴ・カブス（14〜15）、ソフトバンク（16〜）という経歴を歩んだ。
“平成の怪物”と呼ばれた松坂大輔を筆頭にした、いわゆる「松坂世代」では、現役でプレーしていた最後のひとり。2021年の引退会見で、松坂は「最後の1人なった毅には、僕の前に辞めていった選手たちが僕らに託していったように、まだまだ投げたかった僕の分も毅には、投げていってほしい。できるだけ長くやってほしい」と呼びかけていた。
