金子みゆ、新曲「来世はどうせ」がTVアニメ『デッドアカウント』EDテーマに決定！ジャケット写真とキャンペーン詳細を公開！

2026年1月より放送されるTVアニメ『デッドアカウント』にて、金子みゆの新曲「来世はどうせ」がエンディングテーマに決定し、1月10日（土）にデジタルシングルとしてリリースされることが発表された。また、期待感溢れるビジュアルとともにキャラクターボイスが初解禁となったアニメPV第3弾も公開となった。

本アニメは渡辺静先生によるマガジンポケットにて連載中の漫画が原作で、炎上系配信者として活動していた主人公がとあるきっかけで能力に目覚め、デジタル化してしまった幽霊を祓う新時代の霊媒師になることから始まる“現代式の除霊バトルアクション”が描かれている。

同日に公開となった金子みゆの8th Singleとなる「来世はどうせ」のジャケット写真も、そんな『デッドアカウント』の世界観に倣い、拳銃を手に不敵にこちらをのぞく金子のビジュアルが印象的な仕上がりとなっている。

楽曲のリリースに先駆けてPre-add / Pre-saveキャンペーンもスタート。ライブラリに追加してくれた方の中から抽選で金子みゆ直筆サイン入りアニメポスターをプレゼント！ラジオを聴き逃した方は、こちらで最新曲の配信を楽しみに待とう。詳しくは公式HPをチェックしてほしい。

さらに、TVアニメ放送日の1月10日（土）からはXでの楽曲シェアキャンペーンが開始予定。シェアしてくれた方の中から抽選でジャケット写真デザインのステッカーがプレゼントされる。詳細は公式SNSにて発表されるので楽しみに待っていてもらいたい。

TVアニメは2026年1月10日（土）より毎週土曜日23時30分に、テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠で放送を予定している。

金子みゆは2025年にソロアーティストとして日本コロムビアからメジャーデビュー。現在放送中のスーパー戦隊シリーズ・50周年記念作品「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」では、エンディング・テーマ「ビリビリBe-lie-ving」を担当している。 来年2月には横浜アリーナで開催される＜仮面ライダー×スーパー戦隊＞音楽の祭典「超英雄祭：KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026」への出演も決定。ますますアーティストとしての活躍の場を広げていく金子みゆに注目だ。

＜金子みゆ 本人コメント＞

アニメが大好きな私にとって、今回『デッドアカウント』のEDを担当できたことを大変光栄に思います。

作品と楽曲が随所でリンクしており、物語が進むほど曲の魅力も深まるはずです。

たくさん聴いていただけたら嬉しいです。公開中のPVも素敵な仕上がりですので、ぜひこちらもお楽しみください。よろしくお願いいたします。

Pre-add/Pre-saveキャンペーン

対象期間：2025年12月11日（木）18:00〜2026年1月9日（金）23:59

【賞品】

「金子みゆ直筆サイン入りアニメポスター」を抽選で20名様にプレゼント

Pre-add/Pre-saveリンクはこちら

https://KanekoMiyu.lnk.to/RaiseWaDouse_pre

キャンペーン応募詳細はこちら

https://columbia.jp/artist-info/kanekomiyu/info/92261.html

●リリース情報

TVアニメ「デッドアカウント」EDテーマ

「来世はどうせ」

1月10日配信開始

●作品情報

TVアニメ『デッドアカウント』

テレビ朝日系全国24局：2026年1月10日（土）より毎週土曜夜11時30分〜放送開始

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

配信情報

＜先行配信＞

2026年1月10日（土）より毎週土曜深夜0時〜

Lemino／U-NEXT／アニメタイムズ／アニメ放題

＜一般配信＞

2026年1月13日（火）より毎週火曜深夜0時〜 以降順次開始

ABEMA、Amazon Prime Video、AnimeFesta、DMM TV、d アニメストア、FOD、Hulu、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Pontaパス、TELASA、TVer、カンテレドーガ、ディズニープラス、ニコニコ（ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ふらっと動画

※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。取扱いは配信サービスにてご確認ください。

＜金子みゆ プロフィール＞

福岡で5年間アイドルとして活動し、2023年9月に卒業。TikTokではフォロワー数220万人を超え、ダンスやコスプレ動画が大きな反響を呼び、「日本一TikTokフォロワーの多いアイドル」として一躍注目を集める。

2024年、ソロアーティストとしての活動を本格的にスタート。SNSで培った感性と高い表現力を活かし、独自の音楽世界を展開。

2025年1月には、日本コロムビアよりメジャーデビュー。スーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のエンディングテーマを担当し、アーティストとしての活躍の幅を広げている。

“Z世代の個性とトレンドを創る”を掲げるタレントプロダクション「Uniiique」に所属。音楽・SNS・ファッションなど多方面で影響力を発揮し、次世代を代表するアイコンとして注目を集めている。

