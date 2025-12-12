定期テストなし。朝課外なし。学校の「当たり前」を覆した、ユニークな教育が鹿児島の離島の高校で行われています。現場を取材しました。

ユニークな教育…県立与論高校

のどかな風景の中、バイクで登校する生徒たち。

人口およそ5000人、県最南端の与論島にある県立与論高校です。

生徒数およそ130人のこちらの学校がユニークな教育をしているということで、記者がまず向かったのが2年生のクラスです。

授業が始まる時の、“あの音”が…

朝の時間、気づいた点がありました。

授業が始まる時の、“あの音”が聞こえません。朝課外も時間割にないようです。

Q.チャイムはならないの？

「チャイムならないです」

Q.なぜならない？

「自分で行動する意識」

さらに…

Q.定期テストは？

「なくなった。与論高校では使わなくなった」

与論高校では、日ごろから学ぶ習慣の定着を目指し、4年前に定期テストを廃止。単元別の小規模なテストに切り替えました。

Q.定期テストある方がいいか？

「ないほうがいいです。単元テストだと範囲が少ない分、勉強は個人的にしやすい」

廃止の成果は…名門大学の名前も

定期テストや朝課外の廃止で、成果は出たのか？学校の廊下には…

（記者）「合格実績、東大って書いてありますね」

進学実績の欄には、東大や早稲田、同志社など名門大学の名前が並んでいます。

3人だけの弓道部 切実な悩みが

勉強だけではありません！

続いて取材したのは、校内にある弓道場。部員が稽古に励んでいました。

Q.部員の数は？

（弓道部員）「3人しかいないです」

赤・黄・緑の服をいつも着ている自称”信号機トリオ”わずか3人だけの弓道部です。人数の少なさからこんな切実な悩みがあります。

（弓道部員）

「団体戦に出れないので…」

「あと2人…あと2人」

「けど楽しくやってますね」

5人競技が多い弓道ですが、部員数が足りないため、個人戦を中心に参加しています。

（弓道部員）「お互い見合いながら、1人が立って、残りの2人がこここうじゃないあーじゃないと練習している」

そうした中でも・・・

（弓道部員）「団体が2位で、個人は1位でした。地区大会…」

弓道場には多くの表彰状が掲げられていました。

文化部の健闘も光ります。中学校の生徒や地域の住民と一緒に練習していたのは、吹奏楽部です。

高校生の部員は4人ながら、県内のコンクールで金賞を受賞。さらに、3年連続で南九州大会に出場しています。

少人数ながらも、部活動や学問に意欲的に打ち込む生徒が多いわけ・・・。

そこには、島独自の教育があるようです。

島独自の教育

この日、校内の体育館で行われていたのが、その名も「ゆんぬ学」。

進学や就職で島を離れる「島立ち」を経験する子どもも多い中、島を出た後、どこでも生き抜いていける力を育む与論島独自の総合学習です。「ゆんぬ学」は、小学校から行われています。

「私はAコープが大好きなため、よく母に頼み、連れて行ってもらうのですが、その際混んでいると連れて行ってもらえないため、混雑を少しでも解消したいと思い、このテーマを設定しました」

島内のスーパーマーケットの駐車場混雑をテーマに設定する生徒や…

「私たちが考えたのが、酔っ払いリング・アルコールウォッチです。酔っ払いリングは迎える側がスマホから通知をすると、リングから音が鳴り、強制的に家に連れて帰ることができる」

お酒が大好きな家族がなかなか飲み会から帰って来ないことに問題意識を持った生徒もいました。

生徒が感じた問題意識解説策を発表していました。

（2年・担任 田中康裕先生）「自分で問いを立てて学んでいく経験で、予測不可能なこの時代を生きていける力になれば」

こうしたユニークな教育が評価され、与論高校はこれまでに文部科学大臣の表彰も受け、取り組みを描いた本も出版されています。

島の高校のユニークな教育。日本の教育のあり方にも新たなヒントを与えてくれるかもしれません。

