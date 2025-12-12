■これまでのあらすじ

1歳の子どもが発熱したため病院を受診した結果、入院することに。夫は仕事を優先し、看病や手続きは妻が一人で担う状況が続いた。付き添い生活は制約が多く、簡易ベッドで眠らなくてはならず、妻は心身ともに限界に。過酷な4日間の付き添い生活を終えやっと退院することになった。



楽観的な夫このタイミングで釣り!?息抜きは大切だけど…退院したものの、息子の下痢が続いていて心配な妻。

やっと帰宅した夫は、息子の様子をちょっと聞いただけで、翌日から友だちと県外に釣りしに行くと言うのです。もちろん、息抜きが大事なのはわかります。でも…こんな時くらい一緒にいてほしい。夫の中には、家族のそばにいたいという気持ちはないのでしょうか？

※本ストーリーで触れられる症状・病名は創作上の演出です。実際の体調不良時には自己判断をせず、医師の診察を受けてください。

(紙屋束実)