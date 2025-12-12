前の話を読む。サトコはミチオに離婚を切り出した。ミチオは「離婚したら会社を継げない」と言い出す。サトコが「ミチオが会社を継ぐとは限らない」というと「少し考える」と返事を保留に…。


■話し合いの翌朝の夫婦の会話



■外出した妻が会っていたのは…



■ミサが指さすその先には…



■夫の元婚約者からの素敵な報告


ミチオに離婚を切りだした翌日。
疲れ切ったサトコに対し、ミチオは相変わらず何も考えていない様子です。

「出かける。泊まってくるかも」
とのミチオに言われても、サトコはもう夫の行動を縛ろうとはしませんでした。

未練は多少あるのかもしれませんが、会社を守ると決めたサトコにとってミチオは一刻も早く人生から出て行ってほしい存在でしょうから…。

ミチオの元婚約者・ミサから以前連絡があって以来、サトコは時々ミサと会っていました。

近況報告で横田の話題が出たとき、偶然にも横田がお店の外にいて…。
ミサにとって聞いたイメージの通りの横田。しかも横田の性格をもズバリ、言い当てました。

性格って、にじみ出るものなのでしょうか…。

ミサはミチオとのことを乗り越え、結婚を見据えた真剣な交際をしている様子です。
幸せになって欲しいですね。

※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

(とりまる、ねこぽちゃ)