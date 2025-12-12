【食い尽くし夫とサヨナラ 特別編】「家族」の意味を履き違えた元夫…奪うことでしか安心できない哀れな末路
■【食い尽くし夫とサヨナラ】あらすじ
結婚してから何でも食い尽くしてしまう夫・健。出産後のお祝膳だけではなく子どもの離乳食まで食べ尽くす夫の姿に、妻・三里は離婚を決意。最後の話し合いでも義母は夫をかばい、ふたりで妻を責め立てる。「家族なんだから」という言葉で食べ尽くす夫と別れ、妻と息子は新しい人生を歩み始めた。
だって「家族」って…そういうものだろ？
食い尽くすことは思いやりのなさと同義…？
「家族だから何をしていいわけではない」という元妻の言葉が健にはどうしても理解できず…。
そして健は離婚後、実家に戻ることに。そこで義母と楽しく暮らす…はずだったのだが。
息子の態度に元嫁の言葉がよぎった義母はー…
プロット:ユキミ、コミカライズ:ヨシマル
