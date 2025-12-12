■これまでのあらすじ

夫の辛辣な言葉に心をすり減らしていた妻は、ひそかに購入した宝くじが3億円当選していると知り、この事実だけは夫に伏せておくと心に決める。家計にも厳しい夫は、「お茶会なんて無駄」と妻の息抜きまで否定する。後日、妻はコーヒーだけのお茶会になった理由をママ友に打ち明け、励まされる。しかし残業後に帰宅すると、夫は不機嫌な背中を向けたまま反応せず、「今日どこに行ってた？」と突然問い詰めてくる。お茶会がバレるのを恐れた妻は思わず嘘をつくが、なぜか夫はママ友とファミレスにいたことを知っていて――。



■焦った妻がとった行動は…？

■なぜそんな時間に外にいたの…？■忘れ物をした息子からの電話ママ友とのお茶会に出かけていたことを見抜かれ、思わず慌てて謝った妻。すると夫は、仕事中に息子から突然電話がかかってきた理由を淡々と語り始めます。忘れ物を届けてほしくて母に連絡したものの、応答がなかったため、仕方なく父へ電話したのだと。前日に「お茶会は我慢しろ」と言われていた中で出向き、さらにママ友との会話に夢中だったことで息子からの連絡に出られなかったとなれば…夫の機嫌が悪化するのも無理はないのかもしれません。(ちなきち)