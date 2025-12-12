最大80％オフ！人気のボディケア・アロマ・バスアイテムなどが勢揃いのファミリーセールは要チェック。

アロマ・バス・ボディケアアイテムを展開する「グローバルプロダクトプランニング」は、12月13日まで、渋谷本社で「GPPファミリーセール」を開催しています。

最大80％オフは嬉しい...！

人気のブランドをはじめ、これからの時季にうれしい入浴剤やうるおいケアアイテム、あったかグッズ、ギフトなどが最大80％オフで購入できる年に1度の特別イベントです。

GPPオンラインショップ会員またはGPP公式LINE友だち登録者限定で開催中。

最終日となる12月13日は、11時から17時（最終入場は16時30分）までです。

【入場条件】GPPオンラインショップ会員 または GPP公式LINEお友だち登録。会員もしくは友だち登録がないと入場できません。入場するすべての人に登録が必要です（未成年を除く）。入場時、マイページもしくはLINEトーク画面を見せてください。事前にスクリーンショットをしておくのがおすすめ。

【出品ブランド】TOCCA Beauty、カンパニー ド プロバンス、 パニエデサンス、ゆるりと金木犀、アンドグッドナイト、シャルドネ、グランセンスなど。

＜アイテム＞・入浴剤（薬用入浴剤、バスパウダー、バスソルトなど）・ハンド＆ボディーケア（ハンドクリーム、ボディークリーム、ハンドソープ、ボディーソープなど）・ヘアケア（シャンプー、コンディショナーなど）・香水（オードパルファム）・芳香剤（リードディフューザー、フレグランスジェル、サシェ）・ギフト（クリスマスや年末年始の贈り物におすすめ）・アロマ（精油、アロマディフューザー）・あったかグッズ（腹巻きレギンス、腹巻き）・加湿器

【会場】東京都渋谷区南平台町12-8 GPP（グローバルプロダクトプランニング）+Fスクエア 2FJR渋谷駅西口より徒歩10分、渋谷駅西口バスターミナル6番乗り場より東急トランセ（小型バス）「南平台町」バス停下車徒歩１分

整列開始は、開場の30分前。これより前には並ぶことはできません。

各種クレジットカード、交通系電子マネーでの支払いが可能で現金は使えません。宅配便受付の用意があります（着払いのみ）。

詳細は公式サイトを確認してください。