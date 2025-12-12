¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡¢¿·¶Ê¡Ö»ä¤¬Áª¤ó¤À¤â¤Î¡×ÇÛ¿®¡¡¥ê¥êー¥¹µÇ°¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥¸¥ª¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¤â
¡¡¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö»ä¤¬Áª¤ó¤À¤â¤Î¡×¤ò12·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡ÈÃ¯¤«¤ÎÆ¨¤²Æ»¤ò¡¢»ä¼«¿È¤ÎÆ¨¤²Æ»¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡É¡¢º£¤Î¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó²Î¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÄÖ¤Ã¤¿1¶Ê¡£Èà½÷¤Î¡È²Î¤¦¤³¤È¡È¤Ø¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿²Î»ì¤È¡¢¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¼«¤é¤¬À©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶Ê¡¿¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤È¤â¤Ë¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Ú¶Ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹Æü¤Î22»þ¤è¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥¸¥ª¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù Stationhead¡Ù¤âÇÛ¿®·èÄê¡£ÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÊç½¸¤â¤¹¤ë¡£³Ú¶Ê¤Ø¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤Î²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤Î°ìÌÌ¤òÇÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯9·î21Æü¤Ë¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëA¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¡Ø¥æ¥¤¥«¡ÙLIVE¡ÖSanvitalia¡×¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥µ¥ó¥Ó¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡¦¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢Æ¨¤²Æ»¤¬¤Û¤·¤¯¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤«¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Æ¤³¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¹¤ë¤ÈÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢³Ú¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¸þ¤¹ç¤ï¤º¤ËÆ¨¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÆ¨¤²Æ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
