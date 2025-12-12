電子書籍販売サービス「ebookjapan」における今年の漫画作品の売上年間ランキング「ebookjapan年間ランキング2025」が発表された。少年・青年マンガ、少女・女性マンガなどジャンル別に上位50作品が並んだ。

【画像】「ebookjapan年間ランキング2025」ランクイン作品

少年・青年マンガの1位は『キングダム』（原泰久／集英社）で2022年から4年連続での戴冠となった。春先に実写映画で王騎将軍を演じた大沢たかおの写真を使用したネットミームが流行したことも記憶に新しいだろう。10月に発売された77巻で累計発行部数1億2000万部を突破するなど、連載開始20年を目前に未だ人気は健在だ。

少女・女性マンガの1位はアニメ第3期、劇場版決定が話題の『薬屋のひとりごと』（原作：日向夏【ヒーロー文庫／イマジカインフォス】・作画：ねこクラゲ・構成：七緒一綺 キャラクター原案：しのとうこ／スクウェア・エニックス）。2022年はランキング100位圏外だったが、アニメ第1期放送があった2023年に1位に躍り出ると、そのまま2024年、2025年と3年連続で1位に輝いた。ちなみに、本シリーズは倉田三ノ路が作画を務める小学館版（『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』）も少年・青年マンガの8位に入っている。

BL部門は『40までにしたい10のこと』（マミタ／リブレ）が1位に。風間俊介主演のドラマ放送もあり今年を代表するBL作品と言えそう。

TL部門1位は『愛が重い騎士公爵は、追放令嬢のすべてを奪い尽くしたい』（海原ゆた／CLLENN）。他電子ストアでも軒並み高評価を得ており人気はまだまだ続きそう。

また、ランキング公開に合わせ、ランクイン作品の無料・試読増量キャンペーンが行われている。※一部対象外の作品があります。詳細は各作品ページでご確認ください。※「ebookjapan年間ランキング2025」は、「ebookjapan」にて2025年1月1日（水）～12月5日（金）の売上上位50作品をランキング化したものです。

（文=リアルサウンド ブック編集部）