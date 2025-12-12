星野源、最新曲「いきどまり」MVのメイキング映像公開！MV本編では使われなかった貴重な未使用カットも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

星野源の最新曲「いきどまり」のMVのメイキング映像が、YouTubeにてプレミア公開された。

■夜の街をひとり歩く星野源の姿が印象的に描かれたMVの舞台裏を記録

「いきどまり」は、現在大ヒット公開中の映画『平場の月』の主題歌として書き下ろされた一曲。切ないピアノの響きと、星野のソウルフルなボーカルがひとつの“物語”を紡ぎ出すこの楽曲は、映画とともに大きな反響を呼んでいる。

今回公開されたメイキング映像には、夜の街をひとり歩く星野の姿が印象的に描かれたMVの舞台裏が記録されており、監督を務めた映像作家／アートディレクター・岡本太玖斗との撮影時のやりとりや、MV本編では使われなかった貴重な未使用カットなども収録。「いきどまり」のMVとあわせて何度でも味わいたくなる映像作品となっている。

星野源は、2026年2月に自身初となる韓国アリーナ公演を開催。同月よりオフィシャルメンバーシップサイト『YELLOW MAGAZINE＋』会員限定のコメンタリーツアー『星野源と山岸聖太のにっぽん副音声紀行』で、盟友の映像監督・山岸聖太とともに全国6都市を廻ることも決定している。

■リリース情報

2025.11.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「いきどまり」

■関連リンク

映画『平場の月』作品サイト

https://hirabanotsuki.jp/

星野源 OFFICIAL SITE

https://www.hoshinogen.com/