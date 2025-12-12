SKY-HIニューアルバム収録の新曲「Future In My Pocket」MV解禁！アルバムのオフィシャルインタビューも公開
SKY-HIが、自身の誕生日である12月12日にリリースした配信アルバム『Success Is The Best Revenge』より新曲「Future In My Pocket feat. TAIKI（STARGLOW）, GOICH（STARGLOW)」のMVを公開した。
■楽曲のテーマを対照的なふたつのシチュエーションで描写
デビュー前のSTARGLOWのTAIKI、GOICHIが客演として参加した「Future In My Pocket」は、プロデューサーに数多くのラッパーに楽曲を提供してきたDJ / 音楽プロデューサーVLOTを迎えて制作。
VLOTによる哀愁あるメロディと、セクシードリルマナーのビートが織りなすサウンドのうえで、それぞれの過去と未来が交差し、少年時代の夢が現実へと動き出すようなストーリーが展開。
かつてTAIKIが「14th Syndrome」で描いた“5年後の約束”が、実際の成長とともにアップデートされ、今作でSKY-HI、TAIKI、GOICHIの3人が同じ夢を見据えてラップを交わすことで“夢を追い続けること”へのリアルな想いと希望を鳴らす。
MVは、世代を超えて“でかい夢”を歌い合う楽曲のテーマを、対照的なふたつのシチュエーションで描写。
どれだけ歳を重ねても心に残る少年性や、その無垢な美しさ・輝きを、遊び場で3人が全力で楽しむ姿として映し出す一方で、希望や未来を感じさせるアーティストとしての佇まいや自信・プライドを、シンプルなパフォーマンスで表現しており、遊び心と風格が同居する、3人の今を象徴する仕上がりとなっている。
また、アルバムのリリースにあわせて、SKY-HIがアルバム制作過程での葛藤や心境の変化を率直に語ったオフィシャルインタビューがアルバムの特設サイトで公開された。こちらも要チェックだ。
■リリース情報
2025.12.12 ON SALE
DIGITAL ALBUM『Success Is The Best Revenge』
2026.04.15 ON SALE
ALBUM『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』
■関連リンク
『Success Is The Best Revenge』オフィシャルインタビュー
https://successisthebestrevenge.skyhi.tokyo/interview
SKY-HI OFFICIAL SITE
https://skyhi.tokyo/