3人組ロックバンドBRADIOが来年3月4日にインディーズ期の未配信曲を収録したアルバム「Gold Fashion」をリリースすることを12日、発表した。

この日はバンド結成日。都内で、25年ラストとなる主催ライブBRADIO 15th Anniversary「THANKS PARTY 2025」を開催。同ライブでの発表となった。

同アルバムには1stデモシングル「My Answer」、2ndデモシングル「DANCE'N'SOUL」、アコースティック曲「You take me away」や“京都きもの友禅”のテレビCMに提供した「Thanks」など計8曲が収録される。

今年はバンド結成15周年。15個のコミットメントとして「オリジナルアルバムのリリース」「全国ツアー開催」など、精力的に活動を行っている。

そのコミットメントの1つとして、インディーズ時代の全楽曲をパフォーマンスするライブ「Back To The 2010−2017」を5月に名古屋、6月に大阪で開催。だが、4月に開催予定だった東京公演は延期となっており、振り替え公演として26年5月に開催する。ファンから音源リリースの要望が高まり、急きょリリースが決定した。

また、バンド結成15周年イヤーのフィナーレとなるワンマンライブ「FUNKY SET FINALE」を26年2月13日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催する。