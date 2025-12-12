やりすぎ都市伝説２０２５冬 ３時間SP！Mr.都市伝説 関暁夫はアメリカ・NYへ格差・ドラッグ汚染・秘密結社…２０２６年の日本に一体何が！？聞いたら黙っていられない身近に潜む都市伝説３５連発！

テレ東では１２月２６日（金）夜７時から「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説２０２５冬」を放送します。

今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾が司会を務める本番組は、“ウソかホントかわからないけどどうしても伝えたい話”を持つ都市伝説テラーたちが集結し、様々なジャンルの驚きの話を語りつくすテレ東の人気シリーズ。

今回もテラー渾身の「やりすぎ都市伝説」が目白押し！身近に潜む都市伝説３５連発をお届けします。

都市伝説テラーには鬼越トマホーク、奥田修二（ガクテンソク）、なすなかにし、はるかぜに告ぐ、バッテリィズ、梅村賢太郎（ラフ次元）、リンダカラー∞ Den 、松井ケムリ（令和ロマン）、といった豪華面々が登場！

柄本時生が思わず唸った「“当たり前”という言葉の対義語」や「スマホアラームの終わり」など、思わず人に話したくなる都市伝説が次々と語られます。



ゲストには、柄本時生、影山優佳、島袋寛子、的場浩司が登場。ポップなものから思わず鳥肌が立つようなものまで、テラーたちが語る衝撃の都市伝説に、スタジオが騒然となる場面も。

さらに新ドキュメントファイルが！とある面識のない２人が“東京・世田谷区下北沢”で体験した奇妙な「下北沢タイムスリップ体験の謎」を追跡！不思議な共通点を持った二人の都市伝説を１０か月もの間追跡し検証します！

また前回放送に続き異色の経歴を持つ“職業芸人”たちが登場！

元警視庁・横綱ガエルによる指紋採取の秘密や、実は理にかなっている！？「張り込み中のあんぱん」の裏話。さらに不動産芸人が明かした事故物件の嘘・本当など、実体験に基づいた逸話も必見です。

そして今回Mr.都市伝説 関暁夫は、アメリカ・ニューヨークへ！

激動する世界情勢の裏側で、いま何が起きているのか。アメリカで深刻化する格差社会とドラッグ汚染、世界経済を左右する巨大資本、歴史的大学に残る“秘密結社”の痕跡──

現地取材と専門家の証言をもとに、私たちの暮らしと未来に影響を及ぼすかもしれない“潮流”を読み解いていきます。国家間の緊張、投資マネーの動き、新たな紙幣制度…複数の点が線でつながるとき、世界はどこへ向かうのか。2026年ニューワールドオーダーから一体何が起こるのか？

“信じるか信じないかはあなた次第”！『やりすぎ都市伝説２０２５冬』をお見逃しなく！

≪スピンオフ企画 2週連続放送決定！！≫

１２月１３日（土）２０日（土）の2週にわたり、「やりすぎ都市伝説２０２５冬」の放送に先駆けてスピンオフ企画を放送いたします！

スピンオフ企画では、都市伝説テラーが語る珠玉の怪談を一挙公開。

身の回りで次々と起こる不可思議な出来事──巡業中の元力士が宿舎で体験した“金縛りと死を呼ぶ童歌”、電車内を徘徊する女の子が見せた“目を疑うような光景”、青森のイタコのお婆さんが放った“信じがたい一言”など・・・思わず背筋が凍る怪談が満載です。「やりすぎ都市伝説２０２５冬 」がさらに楽しみになるスピンオフ企画もお楽しみに！

≪Mr.都市伝説 関暁夫ライブ日本武道館公演開催決定！≫

二度目となる Mr.都市伝説 関暁夫ライブの日本武道館公演が、来年２月に開催されます！

開催日：２０２６年２月２１日（土）一部：１３時開演 二部：１８時開演

会場：日本武道館

※チケット販売中！https://www.tv-tokyo.co.jp/event/redirect/sekiakio2026.html

※最新情報は「テレビ東京×Mr.都市伝説 関暁夫」公式X（@tx_sekiakio）で更新！

【島袋寛子 出演情報】

松本まりか主演 2026年1月スタートドラマ９「元・科捜研の主婦」に、主人公・吉岡詩織の親友の

北村さくら役で出演！

初回は２０２６年１月 16 日（金）夜 9時から放送！（初回のみ１５分拡大）

【作品内容】

かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）が、新米刑事の夫・道彦（横山裕）や、

好奇心旺盛な息子・亮介（佐藤大空）とともに事件に挑む、“一家総動員”の本格ミステリー。

家族が力を合わせて真相に迫る姿を描く一方で、現代の夫婦や家族の在り方も丁寧に映し出す、ホームドラマと

ミステリーが融合した作品。

【公式 HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/motokasouken/

≪番組概要≫

【タイトル】 「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説２０２５冬」

【放送日時】 ２０２５年１２月２６日（金）夜７時～

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

▶TVer：https://tver.jp/series/srdbq6z17d

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/toshidensetsu/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 司会：今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾

ゲスト：柄本時生、影山優佳、島袋寛子、的場浩司

都市伝説外伝：Mr.都市伝説 関暁夫

都市伝説テラー：鬼越トマホーク、奥田修二（ガクテンソク）、なすなかにし、はるかぜに告ぐ、バッテリィズ、梅村賢太郎（ラフ次元）、リンダカラー∞ Den 、松井ケムリ（令和ロマン）、

流れ星☆ちゅうえい、鐘崎リリカ、せらっきょ、カモシダせぶん(デンドロビーム)、たくあんボーイ（パンタグラフ）、子安裕樹（ヘンダーソン）、元官僚芸人まつもと、山本期日前（ゆかいな議事録）、横綱ガエル

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/toshidensetsu/

【公式X】 @yarisugi19 https://x.com/yarisugi19

【公式TikTok】 @yarisugi190

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京



≪番組概要≫

【タイトル】 ウソかホントかわからない“やりすぎ都市伝説”スピンオフ▼2025“冬の怪談”SP

【放送日時】

２０２５年１２月１３日（土）深夜２５時２５分～２６時１０分

２０２５年１２月２０日（土）深夜２５時２５分～２６時１０分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

▶TVer：https://tver.jp/series/srdbq6z17d

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/toshidensetsu/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 司会：千原ジュニア

ゲスト：島袋寛子、 的場浩司

都市伝説テラー：いぜん、河村ノリト、國澤一誠、だいかん、チャンス大城、西尾まう、伊山亮吉（風来坊)、松原タニシ

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/toshidensetsu/

【公式X】 @yarisugi19 https://x.com/yarisugi19

【公式TikTok】 @yarisugi190

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京