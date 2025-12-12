楽ちんなのにオシャレ！【ハニーズ】40・50代が相棒にしたい♡「ワンピ & ジャンスカ」

忙しい日に、悩まずオシャレができる服が欲しい――そんな40・50代の願いに応えてくれそうなのが、【ハニーズ】のワンピースとジャンパースカート。1枚持っておけば、時間がない朝でもこれを選ぶだけでスタイリングが整うはず。さらに、気になる体型のカバーや動きやすさにも配慮されており、「楽ちんなのにオシャレ」をしっかり叶えてくれそう。大人世代が相棒にしたくなりそうな「ワンピ & ジャンスカ」、要チェックです。

ケーブル編みの季節感 & 立体感がおしゃれ

【ハニーズ】「ケーブル編ワンピース」\4,480（税込）

秋冬を代表するデザインのひとつ、ケーブル編みを全面に施したニットワンピース。まさにこれだけでオシャレが決まりそうな1枚。凹凸のあるケーブル編みが季節感たっぷりなうえに、コーデに立体感をプラス。ゆったりとしたオフタートルは、顔まわりを華やかに見せてくれるはず。大人の品格をキープした楽ちんスタイルが手に入りそうです。

ディテールにさりげないこだわりが満載

【ハニーズ】「ハイネックワンピース」\2,980（税込）

一見するとシンプルなワンピースですが、部屋着っぽくならないためのこだわりが詰まった1枚。全体のゆったりシルエットに対して、袖口はキュッと詰まったほどよいパフスリーブ。首元は2枚のニットを重ねたようなデザインで、顔まわりをオシャレにすっきりと見せてくれそう。1枚でも、ボトムスやアクセサリーを重ねても着られる汎用性の高さは、この冬重宝しそうな予感。

インナー次第でカジュアル・きれいめどっちもOK

【ハニーズ】「Ｖネックジャンスカ」\4,980（税込）

深めのVネックのジャンスカは、中にシンプルなカットソーを着るだけでコーデが完成するだけでなく、アレンジ力の高さにも注目。オフィスではきれいめに、休日はカジュアルに、インナー次第で幅広い着こなしができそうです。公式サイトによると、後ろの裾に入った切り込みのおかげで「足さばきも楽らく」らしいのも、嬉しいポイント。

1枚でセットアップ風に決まる立体ジャンスカ

【ハニーズ】「ドッキング風ジャンスカ」\3,980（税込）

1枚でオシャレ上級者見せを狙いたいなら、セットアップ風のアイテムがおすすめ。こちらはウエスト部分についたペプラムシルエットの切り替えによって、トップスとスカートを組み合わせたような見え方に。さらに、気になるお腹や腰まわりも自然にカバーし、エレガントなメリハリを演出。インナーを変えて着回しもできるので、毎日のコーデで活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N