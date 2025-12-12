猫さんたちにことごとく逃げられてしまう赤ちゃんが、ネコモテアイテムを手にすると…？思わず笑顔になる可愛い光景が話題となっています。

注目を集めている投稿は記事執筆時点で1.5万回再生を突破し、「もうネコ使いになってるね」「かわいいが渋滞して癒されまくりました」「坊っちゃんがんばれー」といったコメントが寄せられました。

【動画：３匹の猫にスルーされる赤ちゃん→『羽根つき猫じゃらし』を手にした結果…『素敵な展開』】

落ちてる猫さんたち

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』に投稿されたのは、猫使い修行に励む赤ちゃんと、逃げつつも見守る猫さんたちの微笑ましい姿です。

そこかしこに落ちている3匹の猫さんたちと一緒に寝入っていたのは、4匹目の猫さん…ではなく投稿主さんの息子さんである赤ちゃん。生まれた時から猫さんたちと過ごしていたためか猫化が進んでいたものの、近頃は猫使いの修行を始めたそうで…。

スルーされる赤ちゃん

この日も猫じゃらしをブンブンと振って修行をする赤ちゃんでしたが、じゃれてもらうにはまだ程遠い様子。それどころか、赤ちゃんの勢いに「くまごろう」くんと「ねずこ」ちゃんは引き気味のようで、避けられてしまっていたといいます。

全力のハイハイで追いかけても、くまごろうくんには素晴らしい瞬発力で逃げられ、続いてロックオンしたねずこちゃんもなめらかな方向転換でスルー。しかし、赤ちゃんは諦めません。手に入れた新アイテム『ねこモテ♡スティック』こと、羽付きの猫じゃらしでリベンジです！

効果てきめん！

つかまり立ちをしながら片手で猫じゃらしを振ると、好奇心旺盛なくまごろうくんが秒でやって来たそう。上下左右と動かす赤ちゃんの見事な猫じゃらし捌きにくまごろうくんも夢中だったそうで、楽しそうなふたりの姿は思わず頬が緩むほどの愛らしさです。

大好きなお兄ちゃんと遊べてご満悦だった赤ちゃんは、その後ぐっすりとお昼寝。すぐ隣にはくまごろうくん、少し離れてねずこちゃんもいたそうで、弟を優しく見守るお兄ちゃんとお姉ちゃんなのでした。

投稿には「ねこモテ♡スティックの効果は絶大でしたね～」「沢山笑わせていただきました」「動ける坊っちゃんにみんな戦々恐々ですね～」「見ててとっても癒されます」「これからは、ネコ使い「見習い」の修行が始まりますなぁw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』では、3匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。どんどん活発になっていく赤ちゃんと、成長を見守る猫さんたちの可愛らしい姿を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。