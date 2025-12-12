「コレどこの？」って聞かれちゃうかも♡【コストコ】来客時に出したい「映えスイーツ」

来客時のお茶請けにも良さそうな【コストコ】の「映えスイーツ」を要チェック。「コレどこの？」と聞かれてしまうような、見た目もおしゃれなスイーツが揃っていておすすめです。みんなでシェアできるのも嬉しいところ。今回は手軽なカップケーキから、贅沢なスコップケーキまで、シーンに合わせて選べそうなスイーツをご紹介します。

2種類入りが嬉しい「アールグレイカップケーキ」

ササッとお茶請けに出して、みんなで手軽にシェアできそうなカップケーキ。トッピングたっぷりの華やかでおしゃれなビジュアルが、食卓に映えそうです。インスタグラマー@potipoti212さんいわく「オレンジピールとナッツ」をそれぞれトッピングした2種類入り。お客さんの好みに合わせて出せそうです。

じっくり味わいたい時に「モンブランバーケーキ」

1粒サイズの栗を贅沢に乗せた、細長いバーケーキ。滞在時間が長くなりそうな時のお茶請けに良さそうです。食べたいサイズにカットすれば、複数人でもシェアできます。各層の色合いが美しい、断面が映えるおしゃれなビジュアル。@potipoti212さんによれば「クリーム濃厚で存在感たっぷり」らしく、柔らかな口当たりも楽しめるかも。

アレンジも楽しめそうな「ベルギーバターワッフル」

香ばしい色合いと、凹凸感が映えるおしゃれなワッフル。焼き菓子好きの方にぴったりな一品は、片手でも食べやすく、サクッと食べてもらいたいお茶請けに良さそうです。8個入りでシェアにもぴったり。シンプルな見た目なので、ソースやホイップクリームを添えて、アレンジを楽しみつついただくのも良さそうです。

豪華なお茶請けを出したい時に「キャラメル & 洋梨のスコップケーキ」

洋梨をたっぷりと乗せた華やかでおしゃれなスコップケーキ。デコレーションが映える仕上がりで、ちょっと豪華なお茶請けを出したい時にうってつけです。少しずつすくって分ければみんなでシェアできます。キャラメルの香ばしさと、洋梨のフルーティーな風味を合わせた、贅沢な味わいが満喫できそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@potipoti212様、@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino