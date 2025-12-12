動物愛護団体キーテイルさんが、よく猫が捨てられる山でTNRをし三年間毎日お世話、そして全頭保護、猫ちゃんがゼロになった山で、また新たに捨てられた猫ちゃんを発見。緊急保護し、丁寧に優しく愛情を注いでいくと、少しずつ心を開く様子を見せ始めてくれた猫さん。そんな姿がYouTubeに投稿されると、「ひとりで良く頑張ったね！」「助けてくださりありがとうございます」と応援や感謝の声がたくさん寄せられました。

【動画：『また捨てられた』山のなかにいたひとりぼっちの猫を保護→優しく愛情を注ぐと…少しずつ変化していく様子に感動】

山中で捨てられた猫を発見→緊急保護

YouTubeチャンネル「人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】（@nekodarake）」さまは、野良猫や捨てられた猫たちを保護し、新たな幸せへと見送る活動をしています。

雪が降り始める直前、以前、よく猫が捨てられる山でTNRをし、猫ちゃんがゼロになった山で、また新たに捨てられた猫ちゃんを発見したというキーテイルのなつさんとねこだらけさん。

もうすぐ雪が降り積もるこの山中。このままではひとりぼっちで寒空の中、体調を崩したり、最悪の場合、命を落としてしまう危険もあります。そこで、キーテイルは彼女の保護に乗り出すことにしたのです。

ごはんを与えるときは「にゃーん」と鳴いてくれるそうですが、人馴れしていないため、捕獲器を使って保護することに。

しかし、とても賢い猫さんのようで、捕獲器に入ってごはんを食べるものの、うまくトラップを踏まずに逃げられてしまいました……。

その後も複数回チャレンジしましたが、難なく逃げられてしまったそうです。しかし、4回目のチャレンジのとき、その瞬間は訪れました！

とうとう、捕獲器が作動し、猫さんを保護することに成功！最初は暴れていたものの、その後は不安そうにしつつも威嚇することもなかったという猫さん。こうして保護された猫さんは、キーテイルによって保護された猫さんたちが暮らす「ねこだらけハウス」へ帰ることに。

優しく声をかけながら様子を見る

ねこだらけハウスに帰ると、事前に準備していた猫さん用のハウスに入ってもらうことに。まだ不安や恐怖が勝っているようですが、山の中よりも快適な寝床などの環境が用意されています。これから少しずつ慣れていってくれることでしょう。

ごはんを与えると、人が見ている前では食べてくれない猫さん。そこで、定点カメラを仕掛けてごはんを与えてみると……

しっかり完食！まだ警戒心が抜けていないため、人がいないときにごはんを食べてくれるようです。

その後も、数々の野良猫さんたちを甘えん坊にしてきたというなつさんが、体を張って指先でおやつを与えてみることに。すると……

最初は警戒しながら軽く唸っていたものの、おやつを乗せた指を近づけてみると食べてくれたのです！その後も警戒しつつもきちんと指からおやつを食べてくれる猫さん。不安や恐怖心から警戒は抜けませんが、元々心優しい猫さんのようです。

少しずつ変化する様子に涙

こうして猫さんの様子を見ながら、少しずつ交流を増やしていったなつさんとねこだらけさん。すると、数日後には、目の前でごはんを食べてくれたり、撫でさせてくれたりするまで心を開いてくれるように！

まだまだ警戒心が完全に抜けたわけではありません。しかし、今まで多くの猫さんたちを救ってきたお二人なら、きっとこの「茜」ちゃんも幸せにしてくれることでしょう！

残虐非道な飼い主によって捨てられてしまったと思われる茜ちゃんを保護し、愛情を注ぐお二人の行動は、YouTubeに公開されるや否や、大きな反響を呼んでいます。

記事執筆時点で9万回再生されている投稿には、「ひとりで良く頑張ったね！」「助けてくださりありがとうございます」「幸せになってくださいね」などの温かい応援コメントや感謝の声が寄せられました。

YouTubeチャンネル「人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】」さまでは、猫たちを保護する様子や保護された猫たちの暮らしなどが紹介されています。

猫に対する団体さまの深い愛情が伝わってくる投稿ばかりなので、捨て猫や野良猫に関して少しでも興味のある方は覗いてみてください。

茜ちゃん、ねこだらけさん、なつさん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。