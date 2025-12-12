SNSで報告

K-1で3階級制覇を達成している格闘家の武尊がXを更新。先月行われた再起戦からおよそ1か月、ラオス北部を訪問した近況を報告すると、ファイトマネーの使い道に喝采が相次いでいる。

武尊は「ファイトマネーで建設する学校の視察と支援届けに行ってきました」と文面につづり、現地の子供たちと交流する写真を添えた。

試合で使用したグローブでキックボクシング教室も開催。「移動大変だったけど子供達元気でパワーもらった！」「みんなと話したら将来の夢がナックモエ（ムエタイ選手）な子が沢山でビックリ！」と記し、「次は開校式で会いに行くね」と誓った。

昨年には、ミャンマーの洪水被害復興を願い、ファイトマネーの一部を被災地団体へ寄付。社会貢献活動に努める姿に、ネット上では「もうアジアの神様やん」「英雄」「尊敬 素晴らしい」「そりゃファンのみならず色んな選手からリスペクトも受けるわな」との声が並んだ。

先月16日に行われた格闘技イベント「ONE 173」（東京・有明アリーナ）第12試合でデニス・ピューリック（カナダ）に2回KO勝ち。8か月ぶりとなる再起戦で勝利した試合後、ケージの中で「次の試合で引退します」と電撃表明した。



