グラビアアイドル・女優の宮越虹海（ななみ＝28）が、12月8日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で袋とじ企画に登場した。



【写真】いろいろ妄想しちゃう 思わせぶりな写真集の表紙

自身のSNSにも画像を掲載。「改めましてお願いごと」と題して「せっかくの掲載、このチャンスを逃したら後がない 皆様にご協力をお願いします」とコメントし、アンケートハガキに「にじみん（宮越虹海）また見たいです!」と書いてくれるようアピールした。



これまでイメージDVDなどではギリギリでとどめていたが、12月20日発売のファースト写真集「幼なじみ、脱ぎました。」（新欠片）でフルヌードに挑戦している。「週プレ」の袋とじ企画では写真集に先がけて“最終兵器”を大胆に披露。「もし、今回の撮り下ろしヌードグラビア良かったなぁ…って思ってくださった際には、必ず“お客様のご意見”として私の名前を一つでも多く入れてくださると幸いです」ともはや選挙の終盤戦のような平身低頭ぶりだった。



「無名でちっぽけな私ですが、もっとたくさんより一層皆様の需要に応えるお仕事をめいっぱい、1日でも長くやり続けていきたいです」と生き残りに必死。「まだまだこれで終わりたくない。消えたくありません。何卒、よろしくお願いします」と本気だった。



「週プレ」公式サイトのインタビューでは「私、バストトップを解禁するのは本当に大事なときまで取っておこうって決めていたんです」と告白。同誌への掲載が“最大のチャンス”とみているようだ。日々、鏡を見ながら自身のボディはチェックしているそうで「すごくきれい」と丸みのある恵体を自画自賛していた。



同号は高野真央が表紙＆巻頭を担当。＃ババババンビ（宇咲、神南りな、近藤沙瑛子、小鳥遊るい、岸みゆ）、都丸紗也華、花城奈央＆渚のん、星野琴も登場している。



（よろず～ニュース編集部）