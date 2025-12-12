京都・清水寺で12日、今年1年の世相を漢字一文字で表す「今年の漢字」が発表され、今年は「熊」が選ばれました。政界でも閣僚らが「今年の漢字」を問われ、様々な字を選んでいます。

■木原稔官房長官 「大」

木原官房長官が選んだ今年の漢字は「大」。直筆の色紙を掲げて発表しました。

木原官房長官「【大】阪関西万博の成功というのがまだ記憶に新しいところですし、引き続き今年も、【大】谷翔平選手の活躍も目覚ましいものがありました。また高市内閣が発足をして、日経平均株価5万円の【大】台を突破したということもあるかと思う。一方で、良いことばかりではなく、大分県大分市の【大】火災もありましたし、今年の漢字にもなっていますが、【大】型のクマによる人身被害というのも多発したというのも、大変印象に残る1年だったかと思います」

■小野田紀美経済安保相 「推」

一方、「推」という漢字を挙げたのは、小野田経済安保相。自民党総裁選で、陣営の「キャプテン」として支えた高市早苗氏の首相就任を、「”推し”が総理になりまして・・・」と振り返りました。

小野田経済安保相「経済安全保障推進とか、外国人問題もそうですけれども、いろんな政策を、横串を刺してしっかり推進していくというような仕事を預かっているのかなと思いますので。政策を力強く推進していくべき1年になったなあ、というところで「推」。あと、推しが総理になりまして・・・そういったところも、”推し活”をした1年だったなと。辛い時にもレジェンド推しにこの1年、助けてもらいましたし、メンタル的に。推してまいる。政策も何もかも推してまいると、そういう1年だったなというふうに思う」

■「苗」「米」「高」「原」・・・一方、高市首相の「今年の漢字」は

また、鈴木憲和農水相は、コメ政策をめぐり「強い苗を作るというのがまず大事」と「苗」の字を選択。「それ以上に首相のお名前（早苗）もある」と付け加えました。

一方、今年の漢字「熊」の発表前に、どの字が選ばれるかを予想して、2つの候補で迷ったのが片山さつき財務相。「高」と「米」と書いた2枚の紙を記者団に見せながら、「まだ支持率が高いが、コメもまだ高い」と迷いそのままに語りました。

今年、自民党と26年続けた連立を解消した公明党の斉藤鉄夫代表は、「原」を選択。「もう一度清潔な政治、庶民の声を政治に取り上げていくという立党の原点に返って出発しようと」と理由を語りました。

なお、高市早苗首相は、12日昼に青森県東方沖で発生した地震の対応や国会の答弁に追われ、記者団の前で「今年の漢字」について語る機会はありませんでした。