『やりすぎ都市伝説2025冬』、都市伝説テラーに鬼越トマホーク＆バッテリィズ＆松井ケムリら【出演者一覧】
テレビ東京では26日午後7時から『ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説2025冬』を放送する。
【番組カット】アメリカの高級ホテルをバックにポーズを決めるMr.都市伝説・関暁夫
今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾が司会を務める同番組は、“ウソかホントかわからないけどどうしても伝えたい話”を持つ都市伝説テラーたちが集結し、さまざまなジャンルの驚きの話を語りつくすテレ東の人気シリーズ。今回もテラー渾身（こんしん）の「やりすぎ都市伝説」が目白押し。身近に潜む都市伝説35連発を届ける。
都市伝説テラーには鬼越トマホーク、奥田修二（ガクテンソク）、なすなかにし、はるかぜに告ぐ、バッテリィズ、梅村賢太郎（ラフ次元）、リンダカラー∞ Den 、松井ケムリ（令和ロマン）、といった豪華面々が登場。「“当たり前”という言葉の対義語」や「スマホアラームの終わり」など、思わず人に話したくなる都市伝説が次々と語られる。ゲストには、柄本時生、影山優佳、島袋寛子、的場浩司が出演する。
そして今回Mr.都市伝説・関暁夫は、アメリカ・ニューヨークへ。激動する世界情勢の裏側で、いま何が起きているのか。アメリカで深刻化する格差社会とドラッグ汚染、世界経済を左右する巨大資本、歴史的大学に残る“秘密結社”の痕跡。現地取材と専門家の証言をもとに、私たちの暮らしと未来に影響を及ぼすかもしれない“潮流”を読み解く。国家間の緊張、投資マネーの動き、新たな紙幣制度…複数の点が線でつながるとき、世界はどこへ向かうのか。2026年ニューワールドオーダーから一体何が起こるのか。
放送に先駆けて13、20日の2週にわたってスピンオフ企画を放送する。都市伝説テラーが語る珠玉の怪談を一挙公開。巡業中の元力士が宿舎で体験した“金縛りと死を呼ぶ童歌”、電車内を徘徊する女の子が見せた“目を疑うような光景”、青森のイタコのお婆さんが放った“信じがたい一言”など…思わず背筋が凍る怪談が満載となっている。
■出演者
司会：今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾
ゲスト：柄本時生、影山優佳、島袋寛子、的場浩司
都市伝説外伝：Mr.都市伝説 関暁夫
都市伝説テラー：鬼越トマホーク、奥田修二（ガクテンソク）、なすなかにし、はるかぜに告ぐ、バッテリィズ、梅村賢太郎（ラフ次元）、リンダカラー∞ Den 、松井ケムリ（令和ロマン）、ちゅうえい（流れ星☆）、鐘崎リリカ、せらっきょ、カモシダせぶん(デンドロビーム)、たくあんボーイ（パンタグラフ）、子安裕樹（ヘンダーソン）、元官僚芸人まつもと、山本期日前（ゆかいな議事録）、横綱ガエル
