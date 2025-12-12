¡Ú¿À¸Í¡Û¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ËÊ±¤·¤¿MFº´¡¹ÌÚÂç¼ù¡Ö¤¤ç¤¦¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×VÃ¥²ó¤ØÁá¤¯¤â»ÏÆ°
¡¡ÆÃÂç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡ØÍèµ¨VÃ¥²ó¡Ù¤À¡£12Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¡Ö¥Î¥¨¥¹¥¿¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×2025ÅÀÅô¼°¡×¤Ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ËÊ±¤·¤¿¿À¸ÍMFº´¡¹ÌÚÂç¼ù¡Ê26¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³§¤Ë¡È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î³Ê¹¥¤ÇÄ®¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥³¥¹¥×¥ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¤À¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¥È¡¼¥ó¤Ï°ìÊÑ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¾ï¤ËÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡£¹ñÆâÌµ´§¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º£µ¨¤Î²ù¤·¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤«¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤ÎºÇ¸å¤ÏÂÎ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤ÇÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£25Ç¯ºÇ½ªÀï¤ÎACLEÀ®ÅÔÍÖ¾ëÀï¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬9Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤ï¤º¤«2Æü´Ö¥ª¥Õ¤Ç»ëÀþ¤ÏÍèµ¨¤Ø¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°·ÑÂ³¤È¤¤¤¨¤Ð22Ç¯¥ª¥Õ¤ÎMF»³¸ý·Ö¤À¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¤Ç¤âÀãÃæÁö¤ò¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²á¹ó¤ÊÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¬23Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°½éÍ¥¾¡¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î»ÄÎ±Áè¤¤¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤È¡¢º£µ¨¤Î¾å°ÌÁè¤¤¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎÌµ´§¤Ç¤ÏÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï°ã¤¦¤¬¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¥ª¥Õ¤ÇÊø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò´ðÈ×¤ËÍèµ¨¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¡£¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬Ã¼¡¹¤ËÞú¤ß½Ð¤¿¡£
¡¡¿·ÂÎÀ©¤ÇÎ×¤àÍèµ¨¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤Î¿À¸Í¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤òÌ´¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á1¿Í¤º¤Ä¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ13¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀÀ¤¦¡£ÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤ò»Ï¤á¡¢Á´¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£