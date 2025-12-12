嵐・櫻井翔、来春開催のラストツアーについて胸の内を語る「どういう感じを届けていいのか」

12月11日放送のTBS系『櫻井・有吉THE夜会』にて嵐・櫻井翔が、来年開催予定のラストツアーに関する胸の内を明かした。

今回番組では、櫻井が“親友”である佐藤隆太・妻夫木聡と3人でトークをする様子が放送された。

この中で、佐藤は、嵐のラストツアーについて「ある種、覚悟を持って立つステージなわけだよね？」「難しいね。どの選択をするのがベストなのかっていうのがね」と切り出した。

これに対し、櫻井は、「本当にそう。なんか、ありがたいことに嵐がテレビのおかげもあっていろんな人に知ってもらってさ、それこそ運動会で『Happiness』かけてくれたりとかさ、みんなで『Love so sweet』を歌ってくれてみたいな歴史があるからさ」とコメント。

続けて、「どういう感じを届けていいのかっていうのがやっぱり難しい」「“何が見たいか？”なのか“何を届けたいか？”なのかみたいなこともあったりするじゃん」と胸の内を語った。

これに対し、妻夫木は、「やりたいことやってほしいけどね。俺たちはもう待つだけだからさ」「やってくれるっていうだけで万々歳で嬉しいからさ」「正直もう、求めないよ」とコメントしていた。