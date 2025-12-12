12月11日、おのののかがInstagramを更新した。

【写真】娘の頬にキスする仲良し親子SHOTも公開

おのは、自身のInstagramアカウントにて、「いやぁ 娘ときゃっきゃ言いながら買い物 するのってほんっっっと幸せだぁ」「そして夫よ、長時間付き合ってくれて、 可愛い写真もたくさん撮ってくれて ありがとうなぁ 笑」などとコメントし、韓国発のライフスタイルブランド『ウィグルウィグル』の原宿店に家族で遊びに行ったことを報告。

続けて、「はぁ…可愛い… はたして今日お店の中で 可愛いを何回行ったんだろう」「オンラインでもセールやってるから 買い足します」「クリスマスシーズン ギフトでも めちゃくちゃ喜ばれるやつですー」などと告知を交えて綴り、娘の頬にキスをした親子2SHOTや、夫・塩浦慎理選手と娘との仲良し3SHOTなどを複数掲載した。

おのは、2020年9月に塩浦選手（水泳）と結婚したことを発表。2021年11月には第1子となる女の子が誕生したことを報告した。SNSでは、家族でのお出かけや娘の様子などを積極的に発信している。

画像出典：おのののかオフィシャルInstagramより