お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が、夫婦でドライブする様子をアップした。

藤本は１２日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。夫の庄司が運転する自動車の助手席に乗り、ファッションや海外移住についてなど、何気ない会話をする和やかな時間を公開した。

来年５０歳を迎える庄司と年齢についての会話をする中で、藤本が「あっという間に自分も死んじゃうんだろうなと思うとさ」「なんかさ、、、こんなことやってる場合かなとかさ」と話し、庄司が「どんなことだよ！こんなことってどんなことだよ！」とツッコミ。

以前から海外に興味を持っている藤本は、「結局さ仕事がさ日本にいないとできないじゃん そこだと思うよやっぱり」「そんな働かなくていいぐらいあるならさ そりゃちょっと何か月行ってくるわ、とかあるかもしんない」と、レギュラー番組を抱えるが故の難しさを吐露。

庄司が「海外にいて仕事を両立できる感じになったら行くでしょ？」と聞くと、「行く 行くっていうか、、、長く行く」と即答した藤本。「でもやっぱ子供海外の場合はさ 日本もどんどんそうなってるけど やっぱり子供を家に一人で置けないじゃん じゃあ行ってくるね！は無理じゃん」「それが現実的ではないよね」と仕事と子育ての両立の難しさを庄司が話すと、藤本は「いや本当そうだよ」と反応した。

この２人の掛け合いにファンからは「庄司さんってすごいのがさ 子供がこうできたとしてもさ、ミキティに変わらない愛情を注いで『海外行きたい』をずっと覚えてるのがいいよね」「ホント何度見ても素敵な夫婦でマジで理想の夫婦ですよね〜」「何気ない話いいですね」「ほんとそれ！生きてる間にやりたいことやろう！」「この『ゆっるい』夫婦の姿が好きなの人生相談なら海外でも撮れそう 海外ｖｌоｇとか見たいですー」などの声が寄せられている。