25歳のときに神経発達症の一種である「ADHD（注意欠陥多動性障害）」だと診断された、芸人の中山功太さん。以前はADHDの特性に悩むこともあったそうですが、今は、そんな自分をポジティブに受け止められるようになったそうで── 。

【写真】「思い返せばこの頃から多動傾向だった」と語る小学校時代の中山さん（7枚目/全15枚）

「しゃべりすぎ」で喉に異変。原因はADHD？

東京での単独公演の様子

── 中山さんは発達障害の一種である「ADHD」であることを公表されていますが、ADHDだとわかったのはいつごろだったのでしょうか。

中山さん： ADHDの診断を受けたのは、僕がまだ大阪に住んでいた2005年ごろです。きっかけはある病院の先生からの助言でした。

初めてテレビ番組のレギュラーの仕事をもらったころ、喉の調子が急に悪くなってしまって。「風邪かな」と思い内科を受診したところ、先生から「仕事でしゃべりすぎて、喉を酷使しすぎているからでしょう」と言われました。続けて、「あなたのこと、テレビで見ていて知っていますが、おそらくADHDですよ」とも。

── 突然、ADHDの可能性を告げられたのですね。

中山さん：はい。その先生は、さまざまな知識に富んでいて、発達障害の知見もあったようです。ADHDの特性のひとつでもある「衝動的に話し続けてしまう」という傾向が僕と合致していたらしく、「喉をいたわるために、しゃべり続けるのを控えたほうがいい」と先生に言われました。たしかにこれまでも、テレビの収録現場などで、周りの雰囲気やタイミングを気にせずに話しすぎてしまい、ディレクターさんに注意されたことがあったんです。でも、それが「ほかの人と違う」とは気づいていなくて…。

「まさか」という気持ちで発達検査を受けたところ、「100点満点！」くらいの高レベルでADHDだという判定が出ました。

診断は自分にとってポジティブな変化だった

焼肉でパワーをつけてお笑いライブへGO

──「しゃべりすぎる」という特性以外で、これまでに周囲から指摘されたことや、自覚症状はあったのですか？

中山さん：小学生のころの通知表には、「もっと落ち着きましょう」と毎回書かれていました。今思い返せば、授業中に突然しゃべり出したり、立ち上がったりするなど、ADHDの「多動」の傾向が強かったように感じています。

また、子どものころから自分の部屋が片づけられず、大人になった今でも、家はゴミ屋敷状態。この「片づけが苦手」という性格についても、「不注意」や「衝動性」などから由来するADHDの特性のひとつだということが、検査を受けてから理解することができました。

ほかにも、以前から悩んでいた「遅刻癖」が、ADHDの特性だったということも明らかになって…。

── どのような特性が、遅刻の原因になっていたのでしょうか。

中山さん：ADHDは、時間感覚があいまいになってしまったり、計画を立てることが苦手だったりするそうです。僕の場合は、仕事の集合時間を告げられても「時間に間に合うように計画を立てられない」という状態で…。

前もって携帯のアラームをつけていても、アラームを消した後にすぐに仕事に向かうことができず結局、遅れてしまうことが。遅れた理由を聞かれても「時間の感覚がわからなくて…」とは言えず、「朝までお酒を飲んでいて、寝過ごしました」と無理やり言い訳を作ったこともありました。

ひどいときには、飛行機のチェックイン時間に間に合わず、仕事現場に何時間も遅刻してしまったこともあって…。たくさんの人に迷惑をかけてしまったと、今でも反省しています。

──「計画が立てられない」「時間の感覚がわからない」という特性が、「遅刻」という形で表れてしまったのですね。特性を理解してもらうために、周囲に相談したことはありましたか？

中山さん：理解してもらったとしても、迷惑をかけていることには変わりないので、相談したことはありません。でも診断を受けたことで意識が変わり、「現場に2時間前に到着する」というマイルールを設けました。「集合時間」に注目するのではなく、「集合の2時間前」に意識を置くことで、遅刻を予防しようと考えたんです。以来、遅刻をすることはなくなりました。

ADHDの特性は、ほかの人から見たら、「怠惰」とか「サボり」に見えてしまうのが難しいところだなと感じています。ただ、周りから理解されなくても、「自分が理解することで、改善につなげられる」という事実を知ったことは、自分にとってポジティブな変化だと感じています。

「今の自分は魅力的」だと思えるように

──「しゃべりすぎてしまう」というADHDの特性については、芸人としては利点だととらえることもできそうですが…。

中山さん：僕もそう感じています。以前、病院の先生から、「ADHDの特性を抑える薬を出すこともできますよ」と言われたことがあったのですが、結局は断ってしまいました。なぜなら、「特性を抑えるいっぽうで、今のよさがなくなるかもしれない」と言われたからです。

芸人は話すことが仕事なので、今のようなテンポで話せなくなってしまった場合、芸人活動を続けていけなくなる可能性があります。たしかに、時間感覚のあいまいさなど、ADHDの特性からくる苦手さもありますが、「どんな状況でも話すことができる」ということは強みでもあると思うんです。実際に、後輩のライブに「飛び入りで出演してほしい」と言われたときも、すぐに対応することができました。

衝動的にしゃべってしまうことがデメリットになる状況についても、場数を踏みながらコントロールできるようになり、今では「聞くタイミング」と「話すタイミング」をうまく見極められるように。生まれ持った特性も、工夫次第で緩和や改善ができると、自分自身の経験から知ることができました。

── 自身の特性をいい方向へと転換させようとする考え方、素敵ですね。その前向きな力が、同じような特性に悩む人の励みにもなっていると思います。

中山さん：自分の特性と向き合うことは、自己理解につながりますし、さらには他者への理解へと広がっていくと感じています。実際にYouTubeなどで「自分もADHDです」とコメントを寄せてくれたり、相談されたりすることもあって。そういうときは、僕の経験を踏まえてアドバイスしながら、他者を理解するようにしています。

「R-1グランプリ」で優勝した後、仕事が減って借金を抱えて、さらにADHDだと診断されて…。僕のこれまでの人生、しんどいことも多くありましたが、その道のりがあったからこそ「今の中山功太は魅力的」って思うことができますし、「経験しているからこそ、伝えられることがある」と、実感しています。

今後も、自分自身を受け止めて、芸人としての活動に真剣に向き合っていけたらと思っています。



取材・文／佐藤有香 写真提供／中山功太