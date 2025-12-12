「乃木坂46」の井上和（20）が10日深夜放送のニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1・00）に出演し、まさかの“自虐”をする場面があった。

参加した表題曲9作品では全て選抜入り、また3度のセンター経験（歴代7位）があり、初の写真集は12万部超えの記録を持つ井上。26年放送のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」では豊臣秀吉の側室・茶々役に抜てき、同番組の3代目パーソナリティに就任するなど、エースとしての活躍をみせているが、自己評価はかなり低いという。

「ネガティブな人間だと思って聞いてください。生きてきた中で、顔以外ほめられたことがないんですよ。本当に申し訳ない!乃木坂メンバーがこんなことを言うのは、絶対ちがうんだけどさ」

「ありがたいことに母親と父親がちょっとかわいく生んでくれたから、うまいこと入れているんですけど。本当に中身が面白くないというか…乃木坂で活動し始めて数年経ってますけど、ラジオでは伝わらないこの顔だけで、全て切り裂いてきたんですよ。『僕のヒーローアカデミア』だと2割の無個性側の人間だと思っていて」とまさかの“自虐”をしていた。