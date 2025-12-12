日中関係の緊張が高まる中、旧日本軍が、多くの中国人を殺害したとされる「南京事件」から13日で88年を迎えます。反日感情が高まるとされる13日、「特に注意が必要」とされています。

■劇場版「鬼滅の刃」大ヒットも…公開終了

中国でも大人気の日本のアニメ「鬼滅の刃」。

「ストーリーもキャラクターもすごくイケてます」

先月公開された映画も、好調な滑り出しを見せ、興行収入およそ150億円の大ヒットとなったにもかかわらず、上映は延長されず、11日に公開最終日を迎えたことがわかりました。

日中関係の緊張の高まりが影響した可能性があります。

■13日は「南京事件」から88年…高まる緊張

台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁をきっかけに、日本と中国の亀裂が深まる中…

渡辺容代記者・NNN南京（12日）

「南京事件の記念館です。あすの追悼行事の会場です」

13日は「南京事件」から88年。南京市では緊張が高まっています。

旧日本軍が多くの中国人を殺害したとされる「南京事件」。事件のおよそ8年後、戦争は終結しました。

戦後80年の今年、中国政府は軍事パレードを行うなど戦勝国としての立場を強調。南京観光などを推奨し、国民の愛国心を高めようとしています。

12日も、日中戦争で激しい戦闘の舞台となった観光地を訪れる人々の姿が見られました。

観光客

「起きたことは絶対忘れません。日中関係はもうこのままでしょう」

南京在住

「日本はあまり好きじゃありません。南京事件とかのせいです」

今年は「南京事件」を題材とした映画も公開され、大ヒットとなりました。

映画を見た人（中国・上海、8月）

「日本人のことをより憎く思いました。残酷過ぎます」

今月8日には、中国の王毅外相がドイツの外相と会談をした際、王毅外相は「ドイツと比べ、日本は戦後80年を経た現在も侵略の歴史を徹底して反省していない」と日本を強く批判。

そして12日、中国外務省は。

中国外務省報道官

「南京大虐殺は日本の軍国主義が犯した残虐行為であり、その罪の証拠は揺るぎないものだ。日本の軍国主義が再び台頭することを断じて許さない」

■日本大使館は“特に注意”呼びかけ

戦後80年で、中国が政府をあげて国民に歴史を思い起こさせようとする中、13日に迎える「南京事件」の日。

日本大使館は「最近の日中関係をめぐる報道等を踏まえ、特に注意する必要がある」として、日本人同士で騒いだり、日本人と推測される服装をしたりしないよう注意を呼びかけています。

南京で暮らす日本人は…。

南京在住の日本人

「日常に大きな変化はない。会社からはなるべく団体行動をするよう言われている」

中国の市民からも、冷静な声が聞かれました。

観光客

「日本の軍国主義の復活は警戒しますが、民間の交流に関しては何も問題ないです」

観光客

「世代が替われば憎しみも減っていきます」

◇

しかし、高市首相の発言からおよそ1か月。日中両国の関係に改善の糸口は見えていません。