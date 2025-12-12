【乃木坂46・賀喜遥香×井上和】賀喜「こんなバブみのある和ちゃんは希少」

これまでさまざまな特集でananを彩ってくれた乃木坂46から、賀喜遥香さんと井上和さんが登場。1970年のanan創刊号から現在までの表紙や誌面の中から、印象的だったファッション＆メイクを纏ってくれました。

井上 今日の遥香さん、すごい新鮮です！ 20世紀、特に『NANA』の世界から飛び出てきたよう…。カーディガンもメイクもキラキラ。普段から輝いているのにこんなに輝かれたらもう直視できません（笑）。

賀喜 うれしいー（笑）。和ちゃんは「私服？」っていうくらい似合ってる！ 丸みのあるリップラインとか、ヘアスタイルもふわふわでかわいい。

井上 トレンドが一周回っているんでしょうか、どこか今っぽくもあるんですよね。このまま街に出たくなるような。

賀喜 でもこのまま街に出たらかわいすぎて目立っちゃうから、守ってあげないとっ！ ノースリーブが無防備だし（笑）。でも和ちゃんはこうして一緒にお仕事させてもらったり、曲のポジションが近くなることも多くていろいろ話すよね。

井上 間近で接して、私は遥香さんの生物としての質の高さに感動しています！ 生き方、笑顔、話すほどに好きになってしまう。今日みたいな“盛る”系のグラマラスなメイクやファッションは、人としてのブレない軸を持つ遥香さんだからこそ説得力があると思いました。もちろん美しさも含め。外見は内面の一番外側とも言いますから。

賀喜 名言！（照） 和ちゃんは本当に真ん中が似合う人。何をしても、何を着ても様になる。隣でいつも美人さんだなって見惚れてるよ。でもこんなバブみのある和ちゃんは希少♡ おでこの産毛もかわいいね〜。この格好で二人で出かけるなら…都会の夜景とか観たいかも。

井上 夜景が似合う、モードな遥香さんをこのまま車で連れ去って湾岸まで…！ そこで車のトランクに腰掛けて二人で工業地帯の夜景を観たいです♡ 免許持ってないですけど、想像が止まりません！

賀喜遥香

かき・はるか 2001年8月8日生まれ、栃木県出身。4期生。周囲を明るく照らす爽やかな笑顔と聡明さでグループを牽引。最近ハマっているものは「なすび料理、特にマーボーナス！」。愛称かっきー。

井上 和

いのうえ・なぎ 2005年2月17日生まれ、神奈川県出身。5期生のエースとして今年の12月より『乃木坂46のオールナイトニッポン』3代目パーソナリティに就任。趣味は漫画とアニメ。愛称なぎ。

乃木坂46

のぎざかフォーティーシックス 2011年8月21日結成。現在、3期生から6期生が活動する、日本を代表するアイドルグループ。40thシングル『ビリヤニ』が発売中。来年1月14日に約7年ぶりのアルバム『My respect』をリリース。