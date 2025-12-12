好き&行ってみたい「大阪府のパワースポット」ランキング！ 2位「大阪城」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年の瀬を迎え、来たる新しい年に向けて気持ちを新たにしたいと考える方も多いでしょう。冷たい冬の空気の中、心身ともにエネルギーをチャージできる場所への関心が高まっています。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「好きなパワースポットに関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「大阪府のパワースポット」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「なんといっても太閤さまゆかりのお城ですから、パワーは絶大だと思います」（60代男性／新潟県）、「外からしか見たことがなかったので、もっと近くまで行って見たいのと、城内も登ってみたいです」（30代女性／三重県）、「戦国時代が大好きで、そこに行くだけでテンションが上がる！」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「太鼓橋や境内の雰囲気が清らかで、ゆっくり参拝したくなるから」（30代女性／石川県）、「大阪で最強のパワースポットとして有名で、縁結びの神様もお祀りされているのでお参りしたい」（30代女性／兵庫県）、「特に『五所御前』や『おもかる石』など境内の“パワースポット的な場所”もあって、静かに心を落ち着けたい時や、新しいスタートを願うときにぴったり」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「好きなパワースポットに関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「大阪府のパワースポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大阪城／83票大阪のシンボルであり、国内有数の歴史的パワースポットである大阪城。1583年に豊臣秀吉が築城し、権威の象徴とされました。風水を意識して設計されたとされる大阪城は、大地のエネルギーが集まる場所であり、訪れた人の生命エネルギーが高まり、悪いものが吐きだされると言われています。城内には豊臣秀吉をまつる豊国神社があり、農民から天下人となった秀吉公にあやかった出世開運・勝運のご利益があると人気を集めています。
回答者からは「なんといっても太閤さまゆかりのお城ですから、パワーは絶大だと思います」（60代男性／新潟県）、「外からしか見たことがなかったので、もっと近くまで行って見たいのと、城内も登ってみたいです」（30代女性／三重県）、「戦国時代が大好きで、そこに行くだけでテンションが上がる！」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：住吉大社／90票大阪府民から「すみよっさん」の愛称で親しまれている住吉大社は、全国約2300社ある住吉神社の総本社であり、大阪屈指のパワースポットです。創建は1800年前にさかのぼり、航海安全や農業の神として古くから信仰を集めています。特に、住吉大社の象徴とされる朱色の「反橋」、通称「太鼓橋」は、渡るだけでお祓いになると信仰されています。さらに、神聖な「五所御前」では、「五」「大」「力」と書かれた小石を集めると、願いがかなうという信仰があります。
回答者からは「太鼓橋や境内の雰囲気が清らかで、ゆっくり参拝したくなるから」（30代女性／石川県）、「大阪で最強のパワースポットとして有名で、縁結びの神様もお祀りされているのでお参りしたい」（30代女性／兵庫県）、「特に『五所御前』や『おもかる石』など境内の“パワースポット的な場所”もあって、静かに心を落ち着けたい時や、新しいスタートを願うときにぴったり」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)