第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する前回３位の国学院大が１２日、都内の渋谷キャンパスで壮行会を行った。同校初の総合優勝へむけ、前田康弘監督は「往路の１、２区が最重要。出だしをミスした大学が下がっていく。どこでストロングポイントの区間を持てるかが勝負を左右する」と、青学大ら“５強”との勝負ポイントを挙げた。

今季は出雲駅伝１位、全日本大学駅伝４位。昨季と同じ３冠を狙う立ち位置には立てなかったが。それも前向きに捉える。指揮官は「（去年は）出雲、全日本を取っての箱根で、３冠は意識してないと言いながら冷静さがなかったと思う。今回は全日本大学駅伝の負けがあった。明らかにそこが違う。そこを踏まえて（今は）冷静に周りが見えて区間のオーダーも柔軟に考えられている。だからこそ青学大、駒大に勝ちたい気持ちがある」と言葉に力を込めた。

駒大の佐藤圭汰（４年）、青学大の黒田朝日（４年）など絶対的なエースを、前田監督は「流れを変えられるジョーカー」と表現。そのカードに国学院大は、上原琉翔（４年）、青木瑠郁（４年）、高山豪起（４年）、辻原輝（３年）、野中恒亨（３年）の５人で勝負をしかける。「５人が５人とも力を出せば優勝に近づける。他の大学は人もいない」と自信を漂わせた。

これまで苦戦してきた山上りの５区に関しては、「今年はいい出会いがあった」とにやり。下級生のエントリーをにおわせた。

エース区間の２区を希望する主将の上原は「平林（清澄）さんが抜けた穴を埋めるためにやってきた。国学院は先頭でタスキを渡したことがない。主将として先頭でタスキを渡せるように、流れを引き寄せる主将としての走りをしたい」と気合を込めた。

壮行会では多くの生徒に囲まれながら、ランナーたちが意気込みを語った。音楽グループ「ケツメイシ」のリーダー大蔵の長男で、前回大会アンカーとして区間３位の力走を見せた吉田蔵之介（３年）は、「３位でゴールテープを切ったが悔しい思いでいっぱいだった。第１０２回箱根駅伝は自分が１０区を走って、初優勝のゴールテープを切ります」と力強く語った。