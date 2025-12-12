¡ÚÂîµåWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡Ûº®¹ç¡¦¾¾Åçµ±¶õ¡õÄ¥ËÜÈþÏÂÁÈ¤¬½à·è¾¡¿Ê½Ð¡ªµÕÅ¾¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ú¥¢·âÇË
¡¡Âîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥·¥ê¡¼¥º¡¦WTT¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô·èÄêÀï¤È¤Ê¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡Ê18¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÈÄ¥ËÜÈþÏÂ¡Ê17¡áÆ±¡Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×2¤ÎÂè3Àï¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ú¥¢¤Ë3¡½2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢13Æü¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬½à·è¾¡ÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×ºÇ½ªÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¤¬¶¯¤¤Áê¼ê¥Ú¥¢¤Ë¶ìÀï¤·¤ÆÂ³¤¯Âè2¡¢3¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè4¥²¡¼¥à¤ò¼è¤êÀÚ¤ê¡¢2¡½2¤Î¥¿¥¤¡£ºÇ½ªÂè5¥²¡¼¥à¤âÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¥ËÜÈþ¤Î¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ê¤É¤¬¤µ¤¨¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎËö¤Ë4¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡10Æü¤Î½éÀï¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¥Ú¥¢¤Ë3¡½0¤Î²÷¾¡¡£11Æü¤ÎÂè2Àï¤Ï´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤Ë0¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£