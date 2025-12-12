サンタさんのビジュがかわいい！【シャトレーゼ】売り切れ必至「クリスマスのお菓子＆ドリンク」3選
素材にこだわったスイーツを手頃な価格で楽しめると人気の「シャトレーゼ」。今回は、シャトレーゼマニアの筆者が、クリスマスシーズンに特におすすめしたいお菓子とドリンクをご紹介します。華やかなビジュアルはパーティーにもぴったり。早速チェックしていきましょう！
1. 「クリスマススイーツドール サンタ」955円
最初にご紹介するのは、「クリスマススイーツドール サンタ」955円（税込）。かわいらしいサンタさんの中には、クリスマスパッケージのチョコレートクランチ、小粒キャンディ、クリスマスビスケット、バタークッキーという4種類のお菓子の詰め合わせが入っています。
チョコレートクランチは、アーモンド味とレーズン味の2種類。ザクザク食感にチョコの甘みが重なり、つい手が伸びるおいしさです。バタークッキーはさっくりと軽く、バターの豊かな風味がしっかり感じられます。
サンタのほか、トナカイ、ベアー、雪だるまの種類もあり、どれもかわいらしいビジュアル。クリスマスギフトにぴったりの、期間＆数量限定の詰め合わせセットです。
2. 「クリスマス創作和菓子 雪だるま」345円
続いて紹介するのは、「クリスマス創作和菓子 雪だるま」345円（税込）です。「ころん」とした、まんまるな雪だるまがかわいい！
北海道産小豆使用の自家炊きのこしあんを、上新粉、やまいも粉、砂糖を用いた生地で包み、蒸し上げた和菓子です。雪だるまの目は小豆羊羹、鼻は赤羊羹、マフラーは緑羊羹、赤い帽子はあられと赤羊羹で表現されています。
ひと口食べると滑らかなこしあんがたっぷりと入っていて、あんこ好きにはたまらない満足感！ 生地が薄めのため、あんこそのものの風味をしっかり味わえる、“あんこが主役”のスイーツです。
マフラーや帽子に使われた羊羹の食感も、よいアクセントになっていてGood！ 今しか味わえない期間限定のお饅頭です。
3. 「ソフトスパークリング 赤ぶどう」367円
最後にご紹介するのは、「ソフトスパークリング 赤ぶどう」367円（税込）。赤ぶどう果汁を12％使用し、南アルプス山麓の「白州名水」を合わせた、シャトレーゼオリジナルの炭酸入り飲料です。
こちらは、クリスマスシーズンには赤いリボンが付いた限定仕様のボトルとなります。シャトレーゼはケーキやお菓子と一緒にドリンクまでそろうので、買い物が一度にできて便利ですね。
飲んでみると、微炭酸のやわらかな口あたりで、ほどよくシュワッと爽やか。赤ぶどうの果汁感がしっかり感じられ、やさしい甘みがふわっと広がります。
後味はすっきりしているので、お肉料理などクリスマスの食卓との相性も良さそうです。テーブルを華やかにしてくれる、特別感のある赤ぶどう炭酸飲料です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「シャトレーゼ」のオリジナル商品です。気になったものがあれば、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)