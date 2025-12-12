俳優の上白石萌歌（２５）、なにわ男子の高橋恭平（２５）、ＩＮＩの木村柾哉（２８）、ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの中島颯太（２６）が１２日、都内でクアトロ（４人）主演映画「ロマンティック・キラー」の初日舞台あいさつを共演の橋ひかる（２４）、森香澄（３０）、醍醐虎汰朗（２５）、犬飼貴丈（３１）、西垣匠（２６）、ゆうたろう（２７）、内藤秀一郎（２９）、豊田裕大（２６）、英勉監督と行った。

高橋は冒頭、「皆さんはまだロマンティックが足りてないと思うんで、この映画で皆さんロマンティックを１００％充電していただいたらと思います」とあいさつ。

犬飼が「ロマンティック・キラー役を演じさせていただきました。ロマンティック・キラー的には、皆さんロマンティック・キラーな感じで…」とボケ倒せば「内容入ってこない。ロマンティック・キラーって言い過ぎでしょう」とツッコみ、内藤が「１個グチを言いたい。ポスター、僕だけブスすぎません？髪の毛引っ張られて、とんでもない姿の僕がいて」とぼやけば「いや、秀ちゃん、かっこよかったよ」とフォローした。

英監督が映画の思い出と言いつつ「歌舞伎役者が…」、「爆弾を何とか解除して…」、「タクシー…」と他作品の「国宝」や「爆弾」、「ＴＯＫＹＯタクシー」をにおわせまくってボケれば「違うな！」とツッコむなど、丁寧に共演者や監督のボケやグチを拾いまくる気配りを発揮した。

この日のイベントは上映前とあってあまりトークができないため、女優３人のキラーチームと男優９人のロマンティックチームでゲーム対決を実施し、ロマンティックチームが３−０で圧勝した。高橋は「こういう所でこういったバラティーに振るようなイベントができたのが初めてで」と喜び、最後は「映画の方はバラエティーに全振りしたような、すごい笑える映画になっております」とアピールしていた。