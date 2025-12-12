人気芸人、トラブルに遭ったファンへの“神対応”に絶賛の声「ファンサえぐい」「これが本当の芸人さんよな…」
人気芸人、トラブルに遭ったファンへの“神対応”に絶賛の声「ファンサえぐい」「これが本当の芸人さんよな…」
お笑いコンビ・フースーヤの谷口理さんは12月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。悲しんでいるファンへの“神対応”が話題を集めています。
【写真】フースーヤ谷口理の神過ぎる対応
「おさむさん優しいし面白いし最高です」谷口さんのファンと思われる人物が、韓国で飛行機からの荷物を受け取るも、スーツケースに貼っていた谷口さんの顔のステッカーに落書きをされてしまった、とXで明かしていました。そのポストを見た谷口さんは「本人も落書きされてたらそれもう公式ステッカーじゃね？！」と、自身の顔に落書きを施した写真を1枚公開。落書きの内容は、実際にファンのステッカーに描かれたものと全く同じです。
この対応にファンからは、「なんて優しい人なんだ」「ステッカーに落書きした人のボケフリに、きちんと対応する谷口さん最強やん！！！www」「これが本当の芸人さんよな…優しスギ薬局」「神対応すぎる、好き」「好きすぎる。この心の持ち主と結婚したい」「ファンサえぐい」「おさむさん優しいし面白いし最高です」との声が寄せられました。
フースーヤとは？ギャグをひたすら連発し続ける独自の漫才スタイルで知られる同コンビ。3月に関西の若手漫才師の登竜門であるytv漫才新人賞決定戦で優勝し、9月にはエッセイ本を出版するなど、注目を集めています。今年のM-1グランプリは準々決勝で敗退してしまったようですが、今後の活躍に期待したいですね。(文:勝野 里砂)
外部サイト