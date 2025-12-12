栃木県で「外国人観光客におすすめしたい温泉地」ランキング！ 2位「日光温泉」、1位は？ 【2025年調査】
外国人観光客の増加が顕著な今、日本固有の文化を体験できる温泉地が特に注目されています。心身を癒す豊かな湯と、地域の風景や文化が融合した場所は、外国人にとって忘れがたい思い出となるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「外国人観光客におすすめしたい関東の温泉地に関するアンケート」を実施しました。
その中から、栃木県で「外国人観光客におすすめしたい温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「秋の時期など紅葉が綺麗で圧巻である」（40代男性／兵庫県）、「日光東照宮、輪王子、二荒山神社など、日本を観光する上で欠かせない世界遺産からの温泉という流れは、まさに日本を堪能するフルコース。東京からのアクセスも良く、紅葉は言わずもがな、四季を通じて様々な顔を見ることができる。外国人観光客に対応している旅館も多く、ストレス無く楽しめる」（20代男性／群馬県）、「もともとインバウンドの方々が多い印象なので、気軽に利用できそうですので」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「観光資源が多いし、浴衣の着付けや抹茶体験など、日本文化体験できる宿が多いから」（30代女性／石川県）、「自然と温泉、そして江戸文化体験が一度に楽しめるし、多言語対応の宿泊施設や案内が整っていて、安心して滞在できるから」（50代男性／広島県）、「関東有数の大型温泉地で、都心からのアクセスが良く、川沿いの風光明媚な景色と日光の観光地へもアクセスが容易なため、旅行の拠点にしやすいから」（30代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
2位：日光温泉／55票2位にランクインしたのは、日光温泉でした。世界遺産に登録されている日光東照宮や二荒山神社などの歴史的建造物に近い温泉地で、「観光」と「温泉」を両立させたい外国人観光客に人気があります。日本の荘厳な歴史や文化、そして日本の秋を代表する美しい紅葉を体験できる環境が最大の魅力。温泉街自体は小規模ながら、日光の観光拠点として便利で、たくさんの観光客を受け入れる体制が整っています。
1位：鬼怒川温泉／134票圧倒的な票数で1位に輝いたのは、鬼怒川温泉でした。栃木県北部を流れる鬼怒川沿いに大規模な温泉街を形成しており、関東有数の大型温泉地として知られています。都心からのアクセスが良く、団体客から個人客まで幅広く対応できる施設規模が魅力。温泉街の周辺には、東武ワールドスクウェアや日光江戸村といったテーマパーク、さらには龍王峡などの自然景観スポットがあり、温泉に加えて日本の文化やエンターテインメントを楽しめる点が高く評価されました。
