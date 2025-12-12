老後に住みたい「鳥取県の自治体」ランキング！ 2位「米子市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
コロナ禍を経て、改めて地域とのつながりや趣味を楽しむ時間の大切さが再認識されています。厳しい寒さで家にこもりがちな今こそ、将来のセカンドライフで豊かな地域交流が期待できる場所を探し、明るい春に向けて計画を練りましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月3〜4日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい鳥取県の自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、老後に住みたい「鳥取県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：米子市／69票鳥取県の米子市は、島根県との境目にある自然豊かな都市。中海・日本海と大山に囲まれた絶景の街です。JRだけじゃなく米子鬼太郎空港もあるので、県外への外出も便利。皆生温泉で癒やされて、弓ヶ浜で遊べるアクティブな生活も送れます。病院も商業施設もそろっていて安心感もあります。自然も便利さも両方ほしい人に選ばれています。
回答者からは「それなりに栄えている。都会と田舎具合がちょうどよい」（50代女性／宮城県）、「海産物が美味しく街の雰囲気が好きだから」（30代女性／東京都）、「美味しご飯と海が近く、釣りなどを楽しみながら過ごせると思う為」（40代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：鳥取市／127票鳥取市は、鳥取県の中心地。何と言っても、鳥取砂丘がシンボルで、日本海や山々といった豊かな自然が身近にあります。街の中心部には病院や商業施設が集まっているから、生活は便利で安心。コンパクトな街なのに、海も山も近くにあるため、老後の生活拠点として最も多く票が集まりました。
回答者からは「毎日の散歩コースに砂丘を入れられそう」（40代男性／神奈川県）、「医療や生活インフラが整い、自然や温泉も近いので安心して暮らせる。静かで落ち着いた環境が老後生活に適していると感じるため」（30代女性／秋田県）、「温泉地が近いことも鳥取市の魅力で、日常的にリフレッシュできるからです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)