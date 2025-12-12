ブルーベースの人は「アースカラー」が似合わないって本当？ タイプ別の「避けた方がいい色」
パーソナルカラー診断が普及するにつれて、さまざまな誤解も生まれています。例えば、「ブルーベース（ブルベ）の人は暖色系が似合わない」「ブルベはブラウン系は避けた方がいい」も、よくある誤解の1つです。
ブルーベースの肌は青みやピンクみがあり、透明感がある反面、赤みや黄ぐすみが出やすい傾向があります。
そのため、黄みの強い暖色系（オレンジ、朱赤、マスタードなど）、大地の色のようなアースカラー（ブラウン、ベージュ、カーキ、オリーブなど）を身に着けると、肌がくすんで見えたり、黄ぐすみが強調されたり、顔色が悪く見えたりします。そのため、ブルベの人はアースカラーに苦手意識を持つ傾向があるのです。
しかし、ブルベの人にも似合うアースカラーはあります。アースカラーの中でも、青み寄りの色を選びましょう。今回は、ブルベに似合うアースカラーを詳しくご紹介します。
サマータイプに似合うアースカラーサマータイプ（ブルーベース・夏）の人に似合うアースカラーは、青みがあり、ソフトで穏やかなトーン。落ち着いたグレイッシュカラー、赤み寄りのブラウン系などが似合いやすいでしょう。
・モーヴグレー（紫がかったグレー。血色感がプラスされ華やかさも演出）
・クールトープ（赤みのあるソフトなグレーベージュ。顔色が沈まない）
・アッシュローズ（ややグレーを帯びたスモーキーピンク。上品でフェミニン）
・ピンクベージュ（明るくソフトなピンク系アースカラー。肌になじむ）
・シルバーグレー（明るく透明感のあるクールグレー。知的な印象に）
・ダスティラベンダー（グレイッシュな紫。サマータイプにぴったりの青みトーン）
サマータイプが避けた方がいいアースカラーキャメル、テラコッタ、ウォームベージュなど、黄みが強く、暗く重たい色、彩度が高すぎる色です。これらの色はサマータイプの肌をくすませ、透明感や柔らかさを損なってしまうこともあります。
サマータイプがアースカラーを取り入れるなら？・中〜明るめトーンで統一すると顔色が映えます。
・コントラストが強すぎる配色はNG。やさしいトーンでまとめると◎
・生地はマット〜やや光沢くらいが上品に映えます。
ウィンタータイプに似合うアースカラーウィンタータイプ（ブルーベース・冬）の人に似合うアースカラーは、青みがあり、深みとコントラストのある色です。クールでシャープな濃色系のアースカラーであれば、ウィンタータイプの透明感や強さを引き立てます。
・チャコールグレー（冷たさと深みがあり、黒の代わりにも使える万能色）
・スレートグレー（知的でクール。ウィンターのモノトーン系に合う落ち着き）
・バーガンディ（青みのある濃い赤。ブラウンよりも透明感を保てる）
・ディーププラム（紫がかった、深みのあるプラムのような色。ウィンターらしいミステリアスな印象に）
・エスプレッソ（青みがかった黒に近いブラウン。ウォームな茶色より◎）
・スチールブルー（青みがかったグレー。クールで静かな印象を与える都会的なアースカラー）
ウィンタータイプが避けた方がいいアースカラーカーキ、サンドベージュ、ウォームブラウンなど、黄みが強く、彩度が低くてまろやかなナチュラルカラーです。
ウィンタータイプの肌は青み・コントラスト・クリアさと相性がいいため、くすんだり温かみが強すぎたりする色は、顔色がくすみ、疲れて見える原因になります。
ウィンタータイプがアースカラーを取り入れるなら？・黒、ネイビー、チャコールグレーをベースにすると、アースカラーのぼんやりした印象が締まります。
・くすみよりも、深みでアースカラーらしさを表現すると◎
・スエード、ウール、レザーなど、質感で高級感を演出するのも◎
今回ご紹介したように、ブルベの人にも似合うアースカラーがあります。もちろん個人差があるので、人によってはしっくりこない色があるかもしれませんが、青みがかったアースカラー、トーンや明度を吟味することが重要です。
色見本やコーディネート方法を参考に、アースカラーにチャレンジしてみてくださいね。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)